La Juve resta a guardare: asta internazionale e addio Serie A

Il giocatore si sta mettendo in mostra in Qatar. La squadra di Massimiliano Allegri, ora, rischia seriamente la beffa

Il Mondiale è una vetrina importante per tutti i calciatori che vi partecipano. Fare bene ad una competizione come la Coppa del Mondo può davvero cambiare una carriera.

Tutte le squadre stanno chiaramente seguendo la competizione alla ricerca dell’occasione giusta. Anche Milan e Juventus, come è normale che sia, hanno messo nel mirino diversi giocatori. I rossoneri, ad esempio, non hanno perso di vista Hakim Ziyech, i bianconeri stanno seguendo con interesse Milinkovic-Savic, alla prova Mondiale.

C’è inoltre un calciatore sotto la lente di ingrandimento di entrambe le italiane. Stiamo parlando di Jakub Kiwior. Il giocatore dello Spezia piace a Milan e Juventus, ormai da tempo. I due club ne stanno seguendo la crescita dalla scorsa stagione. In questi giorni è stato impegnato con la maglia della sua Polonia. Il classe 2000 è un titolarrismo e il suo Mondiale non sta andando male.

La scorsa estate, il club ligure ha rispedito al mittente tutte le offerte per il proprio gioiello, consapevole del fatto che con una vetrina come il Mondiale il suo prezzo sarebbe aumentato. Ora per Kiwior servono almeno 20 milioni di euro. Una cifra importante ma non è l’unico problema. Le italiane, infatti, non sono più le uniche squadre sulle sue tracce

Calciomercato Milan e Juve, concorrenza internazionale per il difensore

La squadra che più di altre ha fatto sul serio per il giocatore polacco è stato soprattutto il West Ham, che ha messo sul piatto una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Oggi gli Hammers non sono l’unico club straniero ad essersi interessato al classe 2000. Mundo Deportivo, riporta che il nome del giovane difensore, capace di giocare anche a centrocampista, è sul taccuino dell’Atletico Madrid.

I Colchoneros, ancora una volta, dunque, sarebbero pronti a pescare dalla Serie A. Il club spagnolo è intenzionato a puntare su Diego Simeone, che appare davvero legato all’Italia. Nelle scorse sessioni di calciomercato, ricordiamo, sono sbarcati a Madrid gli argentini, Rodrigo De Paul e Nahuel Molina Lucero.