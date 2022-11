‘Terremoto’ Juventus: non è finita, arrivate altre dimissioni

Le ultimissime novità sui bianconeri a poche ore dell’addio di Andrea Agnelli e di tutti i componenti del Cda

Il ‘terremoto’ Juventus non si placa. Ieri sera tardi le dimissioni dell’intero Cda, comprese quelle del presidente Agnelli dopo un Consiglio d’amministrazione straordinario. La decisione è arrivata su spinta della proprietà, cioè Exor e cioè John Elkann, in considerazione di nuovi sviluppi nella indagine Prisma portata avanti dalla Procura di Torino.

Come scritto da Calciomercato.it, pesano sui nuovi filoni di indagini i giudizi della Consob e dei revisori contabili nonché i loro pareri sui bilanci della società bianconera. Inoltre potrebbero esserci novità clamorose sulla famosa questione legata alla ‘carta’ legata a Cristiano Ronaldo. Cosa rischia la Juve, lo abbiamo chiesto stamane all’avvocato Pierfilippo Capello, uno dei massimi esperti di diritto sportivo a livello internazionale.

Juventus, Agnelli ha respinto le dimissioni di Cherubini

Tornando al capitolo dimissioni, come atto dovuto le ha presentate anche il Coordinatore dell’area sportiva Federico Cherubini, ma l’ormai ex presidente (rimpiazzato subito da Ferrero) Andrea Agnelli le ha respinte. Cherubini resta così in sella, almeno per ora, alla guida del comparto tecnico-sportivo del club bianconero.