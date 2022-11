Terremoto Juventus, Allegri risponde a John Elkann

Parla Massimiliano Allegri dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e del Cda e il comunicato di John Elkann che lo conferma in panchina

Un vero e proprio terremoto, uno scossone che ha cambiato il volto della Juventus. Andrea Agnelli ha lasciato la carica di presidente e con lui si sono dimessi anche il vicepresidente Nedved e tutti i membri del Consiglio di Amministratore del club bianconero.

Una svolta dovuta, come raccontato da Calciomercato.it, dalle novità in arrivo dalla Procura di Torino sull’indagine in corso che coinvolge proprio la Juventus. Le dimissioni in massa sono state seguite dalla nota ufficiale di Exor che ha preannunciato la nomina di Gianluca Ferrero come presidente del club. E’ arrivato poi anche il comunicato di John Elkann che, oltre a ringraziare Andrea Agnelli, ha anche confermato Massimiliano Allegri sulla panchina della squadra piemontese definendolo “il punto di riferimento dell’area sportiva” e mostrando la convinzione che la squadra possa “continuare a vincere come hanno dimostrato di saper fare nelle ultime giornate”. Proprio il tecnico livornese ha commentato con una dichiarazione pubblica gli ultimi avvenimenti di casa Juve.

Juventus, Allegri: “Positivo sentire vicinanza azionisti”

Massimiliano Allegri ha definito “molto positivo sentire la vicinanza degli azionisti” ed ha voluto ringraziare John Elkann per le parole nei suoi confronti. Non manca un passaggio dedicato ad Andrea Agnelli: “In questi anni di lavoro, passione e vittorie- le dichiarazioni dell’allenatore bianconero – ho sempre potuto contare sul sostegno di Andrea Agnelli, al quale mi lega un rapporto di amicizia, che non si interromperà con la fine della sua presidenza”.

Infine, Allegri ha definito Elkann e Andrea Agnelli “figure di riferimento per il mondo bianconero che deve rimanere concentrato sul lavoro quotidiano in campo per ottenere i risultati che tutti vogliamo”.