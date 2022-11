Maldini stregato: nuovo colpo in Serie A grazie a… Kalulu

Il giocatore sta convincendo davvero tutti. Il centrocampista è tra i protagonisti del Mondiale in Qatar

Un Mondiale da protagonista. C’è anche lui tra i calciatori che stanno facendo bene in Qatar. Ieri è stato uno dei migliori in campo nell’impresa del Marocco contro il Belgio.

Tutti hanno parlato della grande prestazione di Ziyech o di Hakimi ma Sofyan Amrabat ha fatto la differenza a centrocampo. Quantità e qualità per un calciatore che si è ritrovato dopo qualche difficoltà con la maglia della Fiorentina.

Vincenzo Italiano ci ha lavorato tanto e ormai da un po’, Amrabat è tornato ad essere quel giocatore ammirato a Verona, che aveva fatto impazzire tutti. Milan, Inter e soprattutto Napoli lo avevano osservato ma poi furono i viola ad acquistarlo. La sua avventura a Firenze, però, potrebbe essere arrivata al capolinea. Il 26enne nato a Huizen ha un contratto in scadenza nel 2024. Appare evidente che senza un prolungamento, un addio alla Fiorentina sarebbe inevitabile.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per il centrocampista

Amrabat d’altronde sta dimostrando di essere pronto al salto di qualità. Lo sta dimostrando al Mondiale con partite importanti ma ne ha dato prova anche in campionato. A San Siro, nell’ultima gara dell’anno, contro il Milan, è stato, senza alcun dubbio, il migliore in campo. Impossibile passare inosservato e anche dalle parti di Casa Milan se ne sono accorti proprio tutti.

Si tratta di un vero ritorno di fiamma per un calciatore che sarebbe davvero utile a Stefano Pioli. Serve un centrocampista che possa dare il cambio a Sandro Tonali e Ismael Bennacer. Amrabat ha maturato l’esperienza giusta e gli ottimi rapporti tra i suoi agenti e la dirigenza rossonera potrebbero fare la differenza. Amrabat continuerà ad essere osservato, per un’idea che può diventare qualcosa di più. Siamo certi che le parti ne parleranno: d’altronde con l’entourage del marocchino, il Milan ha già chiuso affari importanti, come il prestito di Dest e il rinnovo di Pierre Kalulu.

Il Milan nella prima parte di stagione ha dimostrato di avere qualche problema in mediana. Vranckx non ha praticamente mai giocato e Pobega e Krunic hanno caratteristiche completamente diverse dal centrocampista che gioca a Firenze. Amrabat ha una valutazione sui 15 milioni di euro ma in estate, ad un anno dalla scadenza, potrebbe costare ancora meno. Per il Milan, dunque, Ziyech potrebbe non essere l’unico marocchino a vestire il rossonero.