De Ketelaere con le valigie: c’è un nuovo numero 10 per Pioli

De Ketelaere ha deluso finora nella sua esperienza in Italia: il Milan pronto ad accogliere un nuovo trequartista nella rosa di Stefano Pioli

Il Milan e i tifosi rossoneri si aspettavano decisamente ben altro impatto da parte di Charles De Ketelaere dopo l’arrivo in pompa magna in Italia.

Dopo un lungo braccio di ferro, Maldini e Massara hanno strappato per 35 milioni di euro il fantasista belga al Bruges, superando inoltre il pressing di diversi club inglesi e spagnoli. Il giovane talento, in questo momento impegnato al Mondiale con la sua Nazionale, ha deluso nella sua prima parte dell’esperienza italiana: zero reti messe a referto e soltanto un assist finora per il classe 2001. Pioli e la dirigenza continuano ad avere fiducia in De Ketelaere, certi della bontà dell’investimento fatto in estate e delle qualità del giocatore.

Il ‘Diavolo’ però potrebbe avere bisogno di un rinforzo sulla trequarti, considerando anche il rendimento discontinuo di Brahim Diaz nella batteria dei tre fantasisti dietro Giroud o Origi. Lo scenario potrebbe quindi ribaltarsi, con il Milan che valuterebbe un prestito di De Ketelaere per dargli maggiore spazio e trovare un giocatore più pronto per la ribalta milanista nella prossima stagione. Stando al portale ’90Min.com’, sulle tracce del fantasista belga ci sarebbe nuovamente il Leeds, che già la scorsa estate aveva battagliato con i rossoneri per il cartellino del 21enne calciatore.

Calciomercato Milan, pressing su Ziyech: De Ketelaere gli libera il posto

L’uscita di scena – temporanea – del belga libererebbe il posto per un nuovo ‘numero dieci’ nella batteria dei trequartisti di Pioli e l’obiettivo numero uno resterebbe quell’Hakim Ziyech già a più riprese nei radar di Maldini e Massara. Il fantasista marocchino, anche lui impegnato al momento nella rassegna mondiale in Qatar, è ormai a tutti gli effetti una riserva di lusso al Chelsea e sotto la gestione Potter è sceso in campo solamente una volta, nel ko dei ‘Blues’ in Coppa di Lega contro il Manchester City. Una situazione certamente no ideale per l’ex Ajax, che cerca una nuova sistemazione per tornare a brillare e far vedere tutto il suo talento.

Questa opportunità potrebbe dargliela il Milan, che stando sempre a ’90Min.com’ avrebbe intensificato il pressing per portare il trequartista marocchino alla corte di Pioli. Le possibilità di uno sbarco di Ziyech a Milanello sarebbe sempre più concrete, con il marocchino che arriverebbe in Italia con la formula del prestito fino a giugno. E l’eventuale partenza – sempre a titolo temporaneo – di De Ketelaere agevolerebbe il trasferimento di Ziyech al Milan.