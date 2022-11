Pioli esulta, nuovo colpo da Madrid

Si riapre l’asse tra Milan e Real Madrid, non solo per il futuro di Brahim Diaz. Nuovo possibile colpo dai Blancos

La lunga pausa Mondiale ha anticipato le prime mosse delle big in vista del calciomercato invernale, che scatterà ufficialmente nel mese di gennaio.

Come raccontato da Calciomercato.it, il club rossonero è già al lavoro per il riscatto di Brahim Diaz. Un asse, quello col Real Madrid, ormai consolidato negli ultimi anni e che potrebbe regalare nuove occasioni a Maldini e Massara. “Asensio e Ceballos in bilico? Non mi danno fastidio. Certo, la concorrenza è aumentata… Dovete chiedere a loro se è meglio che lascino e al club se offrirà loro un nuovo contratto”. Sono le parole di Carlo Ancelotti sul futuro di due dei giocatori in bilico ai Blancos. Ceballos, in particolare, continua a trovare poco spazio e potrebbe salutare già a gennaio, nonostante la sua volontà: “Voglio giocare e farlo nel Real Madrid. È dura perché ci sono i migliori e non posso essere titolare indiscutibile, magari in futuro sarò al loro livello. L’obiettivo è giocare 40 partite ed essere importante nella squadra in cui sono”. E ancora: “Al Real ho le stesse opportunità di quando c’era Zidane. Tutto dipenderà da cosa voglio fare io e dall’opinione del tecnico. Il mio obiettivo è restare, ho ancora anni di contratto. Il Betis? È il club che mi ha visto crescere, prima di ritirarmi sicuramente ci tornerò”. Ceballos rappresenta ora un’importante occasione per la dirigenza del Milan in vista di gennaio.

Calciomercato Milan, occasione Ceballos a gennaio

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, è sempre più in bilico il futuro di Ceballos al Real Madrid. Il centrocampista, tra infortuni e panchine, non ha mai avuto continuità e potrebbe guardarsi intorno per ritrovare minuti e titolarità, e un ruolo da protagonista in una big. Una grande occasione dunque per il Milan, anche attraverso formule vantaggiose come il prestito con opzione di riscatto. Lo spagnolo è ritenuto cedibile da Florentino Perez e potrebbe partire già a gennaio. Staremo a vedere.