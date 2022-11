CM.IT | Svelata la data: la Juventus sborsa 37 milioni

La Juventus attivissima sul mercato: le mosse della dirigenza della Continassa. All’inizio del 2023 arriverà un’ufficialità per Allegri

La Juventus si muove su diversi fronti sul mercato in vista della sessione di gennaio, con Massimiliano Allegri che ha richiesto un esterno destro come vice Cuadrado alla dirigenza della Continassa.

Un altro desiderio del tecnico livornese interessa Adrien Rabiot, uomo chiave del centrocampo bianconero nella prima parte di stagione. Il francese si sta esprimendo finalmente al meglio delle sue potenzialità sotto la Mole e sta brillando anche in Nazionale dopo lo strepitoso esordio (gol più assist vincente per il milanista Giroud) al Mondiale in Qatar nel poker rifilato dalla selezione di Deschamps all’Australia. Il rinnovo del contratto in scadenza rimane complicato e l’ex PSG manda messaggi alle corteggiatrici, affascinato in particolare da un’esperienza in Premier League.

Se Rabiot rimane in bilico, non sembrano esserci dubbi invece sul destino di Manuel Locatelli. Dopo un inizio difficile, l’ex Sassuolo ha convinto tutti con le sue prestazioni e ritrovato un ruolo centrale nella mediana della ‘Vecchia Signora’ insieme proprio al transalpino e al baby Fagioli. Allegri e la dirigenza della Continassa non hanno avuto mai dubbi sulla bontà dell’investimento che ha portato a Torino il classe ’98, che nel 2023 diventerà a tutti gli effetti un calciatore bianconero. Come raccolto da Calciomercato.it, alla prima presenza nel nuovo anno sarà automatico l’obbligo di riscatto di Locatelli. Nelle casse del Sassuolo finiranno 25 milioni di euro, più eventualmente altri 12,5 di bonus secondo gli accordi stipulati nell’estate 2021 tra le due società. Il tutto quindi potrebbe essere ufficiale già il 4 gennaio, giorno della trasferta della Juventus sul campo della Cremonese.

Calciomercato Juventus, non solo Locatelli: pressing su Frattesi, semaforo verde per Iling-Junior

Locatelli – che rispetto ai compagni di squadra tornerà prima ad allenarsi alla Continassa durante la pausa per il Mondiale – sarà legato ai bianconeri fino al 2026, con Cherubini e Arrivabene che nei prossimi mesi inizieranno i contatti con l’entourage del calciatore per estenderle l’accordo di un ulteriore anno, con adeguamento dell’ingaggio superiore rispetto ai 3 milioni di euro netti che percepisce attualmente. E, a proposito di rinnovi, è sempre più vicina la firma sul prolungamento (sempre fino al 2027) di Samuel Iling-Junior, dopo il blitz proficuo a Torino nelle scorse settimane del rappresentante del giovanissimo esterno inglese.

Per quanto concerne invece l’asse con il Sassuolo e il riscatto di Locatelli, gli uomini mercato bianconeri continuano a tenere d’occhio Davide Frattesi nell’undici allenato da Dionisi. L’ex Roma e Monza si sta esprimendo ad ottimi livelli anche nella stagione in corso, dove ha già realizzato 4 reti in 15 presenze di campionato. Il profilo di Frattesi piace da tempo ad Allegri e alla dirigenza della Juve, che per il futuro hanno tutta l’intenzione di puntare sempre con maggiore decisione sullo zoccolo duro italiano. Gli ottimi uffici con il Dg emiliano Carnevali possono aiutare, anche se la concorrenza (tra Serie A ed estero) non manca di certo nella corsa al ‘nuovo Marchisio’.