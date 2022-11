Lo voleva Conte, lo avrà Inzaghi: all’Inter a prezzo dimezzato

Dalla Spagna: Inter pronta a chiudere già a gennaio per il difensore con il contratto in scadenza alla fine di questa stagione

Non solo Jesus Vazquez, nel Valencia di Gennaro Gattuso ci sono altri calciatori che stuzzicano la dirigenza dell’Inter. Uno di questi è lo statunitense Musah, che però il club di Peter Lim non ha intenzione di cedere a gennaio, tantomeno con la formula del prestito.

Degli spagnoli attualmente decimi nella Liga con 19 punti, piacciono poi il centrocampista Moriba, che però è di proprietà del Lipsia e il centrale Diakhaby. Quest’ultimo è da diversi anni nei radar interisti, diciamo anche dai tempi di Walter Sabatini, quando il franco-guineano era una promessa del Lione. Col tempo è comunque rimasto sull’agenda di Piero Ausilio, entrando nella lista di Conte come possibile puntello per il reparto arretrato. Il Valencia allora chiedeva tanto, una trentina di milioni con il Valencia che ora ne chiede circa 15. Tanti per i nerazzurri, tanti in generale per un calciatore ‘normale’ e, soprattutto, con il contratto in scadenza a giugno prossimo.

Calciomercato Inter, 6 milioni per Diakhaby: via libera di Gattuso

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato di ‘Elgoldigital’, il club di viale della Liberazione è tornato alla carica proprio per Diakhaby dicendosi disposto a investire 6 milioni di euro, meno della metà di quanto chiede la società di Lim. Ma le possibilità che l’operazione vada in porto, secondo la medesima fonte, sono alte poiché il venticinquenne di Vendome – ben prima della pausa Mondiale finito ai box per un infortunio alla coscia – non sarebbe ritenuto indispensabile da Gattuso. L’ex allenatore di Milan e Napoli lo avrebbe inserito nell’elenco dei cedibili, volendo in cambio un centrale più affidabile e integro fisicamente.