Concorrenza stracciata per Cristiano Ronaldo: hanno scelto la Roma

Nella giornata di ieri è stata annunciata ufficialmente la rescissione del contratto del centravanti portoghese con il Manchester United

In attesa di assistere al suo esordio in questo Mondiale, Cristiano Ronaldo non ha ancora ben chiaro quello che sarà il suo futuro da calciatore. Dopo aver lasciato ufficialmente il Manchester United siglando una rescissione consensuale con il club, l’attaccante dovrà infatti decidere quale sarà la sua prossima avventura.

Al momento, come spiegato più volte negli ultimi giorni, CR7 sarà concentrato esclusivamente su quella che sarà la sua ultima Coppa del Mondo in carriera. Il debutto del Portogallo in Qatar è atteso per domani pomeriggio, quando alle 17.00 dovrà cercare di iniziare col piede giusto il torneo nel match contro il Ghana. Una partita in cui l’ex Manchester vorrà subito andare a segno per pareggiare i conti con la rete di Messi.

Sul futuro di Cristiano Ronaldo, invece, non è ancora chiaro quello che sarà il suo prossimo club. Nonostante le faraoniche offerte ricevute negli ultimi mesi da Arabia Saudita e Stati Uniti, sembra infatti che il calciatore abbia intenzione di proseguire in Europa la sua esperienza prima di andare incontro ad un ritiro inevitabile nei prossimi anni. Un campionato nel quale vorrebbe tornare, ad esempio, è quello italiano.

Calciomercato Roma, scelto il futuro di Cristiano Ronaldo con José Mourinho

Negli ultimi mesi, a tal proposito, Cristiano Ronaldo è stato accostato a più di una formazione : dalla suggestione Napoli alla Roma dell’amico José Mourinho, passando per Inter, Milan e per un clamoroso ritorno alla Juventus. Nel sondaggio di questa mattina lanciato su Calciomercato.it abbiamo dunque chiesto ai nostri utenti di Twitter quale destinazione potrebbe essere la migliore per il fenomeno portoghese.

A trionfare nel sondaggio è stata la Roma del connazionale Mourinho, scelta come prossima formazione preferita per Cristiano Ronaldo con il 46% dei voti. Rivali letteralmente stracciate, visto che al secondo posto la squadra più votata è stata l’Inter con il 20,6% davanti al Milan con il 17,5%. Ultimo posto infine per il Napoli (15,9%) che, dopo aver chiuso la prima parte di stagione al primo posto, sembra avere in mente altre idee per il futuro.