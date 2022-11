Cristiano Ronaldo, accordo improvviso: è UFFICIALE

Annuncio improvviso su Cristiano Ronaldo: c’è l’accordo, è arrivato anche il comunicato ufficiale

Poche righe per dare la notizia che si aspettava da tempo: Cristiano Ronaldo non è più un calciatore del Manchester United. La separazione è avvenuta prima del previsto e con un accordo tra le parti.

Questo si legge su comunicato del club inglese: Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United di comune accordo, con effetto immediato. Il club lo ringrazia per il suo immenso contributo in due periodi all’Old Trafford, segnando 145 gol in 346 presenze, e augura a lui e alla sua famiglia ogni bene per il futuro. Tutti al Manchester United rimangono concentrati sul continuare i progressi della squadra sotto Erik ten Hag e lavorare insieme per raggiungere il successo in campo”.

Calciomercato, si attende il futuro di Ronaldo

Ora che l’addio al Manchester United è arrivato con effetto immediato, si apre la discussione su quale sarà il futuro di Ronaldo. Il portoghese già a gennaio può accasarsi gratuitamente in un nuovo club. Impegnato attualmente al Mondiale, CR7 vuole dimostrare di poter essere ancora in grado di fare la differenza in un campionato di primo livello.

La sua aspirazione è tornare a giocare la Champions e in questo senso dalla Spagna si è parlato nei giorni scorsi di un contatto con il Real Madrid per un clamoroso ritorno. Sullo sfondo resta sempre anche l’ipotesi MLS con David Beckham che lo prenderebbe volentieri all’Inter Miami che ha perso Higuain.