Niente Juve a gennaio: Mourinho fa un ‘favore’ all’Inter

Prima della sosta in casa Roma si è aperto irrimediabilmente il caso relativo a Rick Karsdorp che è ormai sempre più lontano. Accostato alla Juventus, l’olandese potrebbe avere anche un’altra pretendente italiana

A meno di ribaltoni sorprendenti Rick Karsdorp nella prossima sessione invernale dovrà lasciare la Roma dopo quanto accaduto poco prima della sosta Mondiale. Mourinho infatti, seppur senza mai fare il nome direttamente, nella conferenza stampa post Sassuolo aveva puntato fortemente il dito, innescando inevitabili conseguenze che hanno alzato la tensione intorno al laterale destro olandese, ormai ai titoli di coda della sua avventura romana.

Il mercato intorno a lui si muove con il suo profilo sui taccuini di Bayer Leverkusen e Eintracht Francoforte, ma anche di Bologna e Juventus. Karsdorp è stato infatti accostato soprattutto ai bianconeri, ma solo a determinate condizioni economiche, come alternativa a destra per Allegri. Non va però esclusa un’altra pista dalla Serie A che potrebbe portare a Simone Inzaghi, al netto del fatto che la stessa Roma lavora anche all’eventuale sostituto.

Calciomercato Juventus, anche l’ipotesi Inter per il futuro di Karsdorp: la situazione

La tensione romana intorno a Karsdorp sale sempre di più, col mercato di gennaio che dovrebbe quindi portarlo ad indossare una nuova maglia. Come vi abbiamo raccontato sulle nostre pagine, la Juventus vuole assolutamente rinforzare le proprie corsie esterne e dare una valida alternativa a Cuadrado a Massimiliano Allegri, ma secondo quanto evidenziato dai colleghi di ‘InterLive.it’ non va però anche esclusa del tutto un’altra strada che porterebbe alla permanenza da separato in casa per poi cambiare successivamente aria.

In questo caso, evidenzia il portale nerazzurro, Karsdorp potrebbe poi anche essere offerto all’Inter in caso di eventuale post Dumfries dopo essere già stato obiettivo ai tempi del Feyenoord, e dunque prima del suo approdo in Serie A.

Inoltre dalla Francia, secondo quanto riferito da ‘Le10sport’, sul giocatore in uscita dalla Roma ci sarebbero anche il Lione e il Marsiglia ad osservare la situazione. L’olandese è dunque tra i principali candidati ad essere già uomo mercato nelle prossime settimane.