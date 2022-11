La Juve è spietata: Allegri strappa due jolly all’Inter

La Juventus vuole puntellare la rosa di Massimiliano Allegri a gennaio: le strategie dei bianconeri, doppio obiettivo nei radar della dirigenza

La Juventus sogna Milinkovic-Savic, ma intanto si muove su più fronti sul mercato in vista della finestra di gennaio.

Massimiliano Allegri ha chiesto in particolare un esterno destro, in grado di alternarsi con un deludente Cuadrado sul binario di competenze. Senza dimenticare l’affaire Rabiot, in grande spolvero con la maglia della Francia e in scadenza di contratto a giugno. Il centrocampista transalpino è uno dei pupilli del tecnico bianconero, ma considerando le richieste della mamma-agente una permanenza (con rinnovo) a Torino del giocatore è tutt’altro che facile.

Tornando alla corsia destra, sono diversi i profili al vaglio della dirigenza della Continassa: da Odriozola ex Fiorentina e in vendita via Real Madrid, all’occasione Karsdorp dopo la rottura con Mourinho e la Roma, fino a Meunier del Borussia Dortmund e Holm dello Spezia. A questi – come riporta ‘Sky Sport’ – si sarebbe aggiunto anche il nome di Joakim Maehle, eclettico laterale di proprietà dell’Atalanta. Il nazionale danese, impegnato al Mondiale in Qatar, sta trovando più spazio nella stagione in corso con Gasperini e avrebbe attirato così l’attenzione degli uomini mercato della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, spunta Maehle sulla fascia: doppio obiettivo dall’Atalanta

Maehle è a tutti gli effetti un titolare della ‘Dea’ e difficilmente il club orobico se ne priverà a cuor leggero nella finestra invernale. Sbarcato nel gennaio 2021 a Bergamo dal Genk, il laterale della Danimarca avrebbe una valutazione non inferiore ai 20 milioni di euro, considerando anche un contratto in scadenza nel 2025. Un jolly seguito dall’Inter ma che sicuramente farebbe comodo ad Allegri: bisognerà appurare i margini di trattativa con l’Atalanta per un possibile trasferimento già a gennaio del classe ’97.

Ma non solo Maehle. Con la società orobica la Juventus potrebbe avviare anche i discorsi per Giorgio Scalvini, pezzo pregiato della rosa a disposizione di Gasperini. Il giovanissimo difensore – anche lui jolly preziosissimo e capace di ricoprire più posizioni in campo – viene seguito con attenzione da Cherubini e soci che però devono fronteggiare la concorrenza di diversi club top club europei come Manchester City e Atletico Madrid, senza dimenticare l’antagonista Inter. La valutazione di Scalvini è intorno ai 30 milioni di euro: da escludere un addio del classe 2003 a gennaio, mentre per la prossima estate la partita è aperta.