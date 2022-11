Calciomercato Milan e Juve, KO immediato: “Firmo per altri dieci anni”

Via al Mondiale in Qatar, ma a tenere banco è anche il mercato in vista della sessione di gennaio. Brutte notizie per Milan e Juventus: i dettagli

La Spagna di Luis Enrique è nel lotto delle candidate al titolo per il Mondiale in Qatar. Il Ct delle ‘Furie Rosse’ non si è nascosto negli ultimi tempi e punta ad arrivare fino in fondo nella rassegna iridata.

Hanno fatto un po’ discutere le convocazioni dell’ex allenatore della Roma, che tra gli altri ha escluso anche Sergio Ramos dalla lista per la manifestazione qatariota. In compenso e un po’ a sorpresa è presente Marco Asensio, che sicuramente ha vissuto momenti migliori nella sua avventura al Real Madrid. Il fantasista ex Maiorca non riesce a giocare con continuità nell’undici di Ancelotti, anche se quando è stato utilizzato dal mister di Reggiolo ha convinto mettendo a referto gol e assist pesanti.

Su Asensio da diversi mesi ci sono diversi rumors di mercato, considerando anche il contratto in scadenza il prossimo giugno con il club campione d’Europa. Le trattative per il rinnovo sono al momento ferme e la sua permanenza al Real rimane in bilico in vista della prossima stagione. Le big di Premier League restano alla finestra, così come in Serie A non tramonta l’interesse di Juventus, Milan e Inter per il mancino classe ’96 che di recente ha cambiato procura affidandosi al potente Jorge Mendes.

Asensio chiama il Real Madrid sul rinnovo: Juventus, Milan e Inter spiazzate

Dal ritiro della Spagna in Qatar, lo stesso Asensio ha aperto però al rinnovo con il Real Madrid: “Si parla tanto del fatto che starei facendo cambiare idea al club. Per quello che mi riguarda, io ho sempre cercato di dare il massimo in campo quando me ne viene data la possibilità. Non dipende solo da me: chi decide alla fine è la società, vedremo cosa riserverà il futuro – le parole a ‘Radio Marca’ di Asensio – Dopo il Mondiale, insieme al Real Madrid, prenderemo una decisione. Firma sul prolungamento? Ne sarei felicissimo, dipendesse da me resterei per altri dieci anni al Real“.

Asensio si pronuncia anche sul rapporto con Ancelotti: “Non mi ha mai detto che al Real Madrid sarà una stagione complicato per me, non è vero. Ha molta fiducia in me, anche se io adesso sono totalmente concentrato sul Mondiale. Le voci sul Barcellona? Sono state equivocate, io ho solo detto che mi sento a mio agio al Real”.