Non solo Asensio, Juve e Inter fiutano il colpaccio gratis

Juve e Inter sono molto attente a un possibile colpo a parametro zero che potrebbe sconvolgere le gerarchie in Serie A. Non c’è solo Marco Asensio

La Juve ha già dimostrato di essere molto attenta sul calciomercato internazionale, alla ricerca di colpi molto importanti a parametro zero.

Pensiamo a nomi come Angel Di Maria e Paul Pogba che ancora devono dare i loro frutti, ma comunque erano destinati a prendere per mano la Vecchia Signora. E anche l’Inter non è da meno. Solo per restare all’ultima estate, basti pensare a Henrikh Mkhitaryan, ieri protagonista contro il Barcellona o un anno prima a Hakan Calhanoglu. La storia potrebbe presto ripetersi e con un viatico diretto che porta in Spagna e ancor più precisamente in casa Real Madrid. I campioni d’Europa hanno già in casa la grana Marco Asensio, calciatore in uscita dai Blancos e che non è mai riuscito a strappare la titolarità a Carlo Ancelotti. Su di lui Milan, Juventus e club inglesi hanno messo l’occhio da tempo. Un altro caso spinoso, però, è sicuramente quello di Toni Kroos. L’ex Bayern Monaco è stato un perno assoluto dei successi degli spagnoli, un calciatore già entrato nella storia del club, ma le cose potrebbero finire in maniera inaspettata.

Juve e Inter sono alla finestra per il colpo Kroos

Il contratto del classe 1990 scadrà il prossimo giugno e il rinnovo sembra sempre più lontano per il mediano tedesco. Kroos, secondo quanto riporta ‘El Nacional’, sarebbe deluso dal trattamento riservatogli dalla società negli ultimi mesi, dato che gli è stato offerto il prolungamento per un solo anno. La sua decisione è partire a parametro zero e diversi club sono già in fila per assicurarsi le sue prestazioni. In primo piano, c’è la Premier League, con Liverpool, Manchester City e United in corsa. E in Serie A, invece, occhio a Juve e Inter: entrambe tengono d’occhio il futuro di Kroos e fiutano un grande colpo che darebbe ulteriore qualità ed esperienza al loro centrocampo. Ancora è presto per decifrare del tutto il destino del tedesco, ma il doloroso addio a zero pare sempre più vicino.