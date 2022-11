Scambio immediato con la Roma, Allegri ne perde due

La Juventus a caccia di occasioni a gennaio: la Roma propone lo scambio immediato, per i bianconeri doppia delusione

E’ già tempo di mercato. La Juventus ha chiuso la prima parte di stagione al terzo posto in classifica, in serie positiva da sei partite. Un filotto di vittorie che ha rimesso in careggiata la squadra di Allegri dopo un inizio di stagione da incubo.

Ora è il momento dei Mondiali, ma anche di programmare le mosse di gennaio. E’ quello il mese in cui ripartirà il campionato e per continuare la risalita la Juventus ha bisogno anche di alcuni interventi atti a migliorare la rosa. In particolare c’è un settore dove la necessità è primaria: gli esterni di difesa. Allegri ha più volte sottolineato come sia quella la zona di campo dove ha bisogno di forze fresche ed allora la dirigenza lavora per accontentarlo. Tra i nomi fatti c’è sicuramente quello di Odriozola, come raccontato da Calciomercato.it: lo spagnolo potrebbe tornare utile anche per la Roma. Proprio dalla Capitale potrebbe arrivare la grande occasione: la rottura con Mourinho ha messo di fatto sul mercato Karsdorsp e il terzino olandese piace anche ai bianconeri. Occhio però, perché lo scambio immediato potrebbe far felice lo Special One e creare una doppia delusione per la Juventus.

Calciomercato, scambio Roma e doppio ko Juve

Perché i bianconeri hanno da tempo messo gli occhi proprio sul terzino ex Feyenoord, ormai destinato all’addio già a gennaio. Il 28enne piace però ad altre squadre e potrebbe quindi nascere uno scambio che lascerebbe la Juve a mani vuote.

Stando a quanto riportato da Asromalive.it, infatti, la Roma potrebbe mettere sul piatto proprio Karsdorp per prendere già a gennaio Aouar dal Lione. Il centrocampista francese, che piace anche alla Juve, è in scadenza di contratto e difficilmente rinnoverà con i transalpini. Ecco allora che Tiago Pinto potrebbe anticipare i tempi per battere la concorrenza, mettendo all’interno dell’affare il terzino in rotta con Mourinho ma che piace Laurent Blanc. Uno scambio che potrebbe fare tutti felici… tranne la Juventus.