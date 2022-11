Juve, sorpasso a destra: colloqui col club

Tra le priorità di casa Juventus per le prossime sessioni di calciomercato c’è anche quella di acquistare un nuovo laterale destro. Un nome arriva dalla Germania ma la concorrenza si fa spietata

La Juventus resta sempre vigile sul mercato, a maggior ragione con la lunga sosta per il Mondiale in Qatar. I bianconeri, impegnati in una complicata rimonta in campionato dopo un avvio disastroso, saranno anche focalizzati dal punto di vista dirigenziale per puntellare la rosa di Massimiliano Allegri nella sessione di gennaio. Nel dettaglio il focus della compagine piemontese sarà soprattutto sulla corsia destra difensiva, con un calciatore in grado di agire anche a tutta fascia. Cuadrado infatti è apparso in fase calante ed è nell’ultimo anno di contratto, ed in generale forze nuove servirebbero a dare respiro e ampliare le rotazioni.

Nell’elenco di possibili profili associati alla Juventus per il ruolo di terzino destro, oltre ai vari Odriozola, Karsdorp e Malo Gusto, c’è anche Thomas Meunier, laterale del Borussia Dortmund che già in passato fu accostato alla Serie A.

Calciomercato Juventus, Meunier nel mirino ma occhio al Barcellona

Ci sono però anche altri top club intenzionati a potenziare la fascia destra e gli obiettivi spesso coincidono. A tal proposito, secondo quanto sottolineato dal ‘Mundo Deportivo’, Thomas Meunier è anche un’opzione per il Barcellona che ha quella zona di campo come posizione prioritaria da potenziare a gennaio. La stessa fonte evidenzia come la dirigenza catalana mantenga i contatti con il calciatore del BVB che ha il contratto in scadenza a giugno 2024, motivo per cui non dovrebbe avere costi troppo alti.

Lo scorso gennaio e la passata estate ci furono già contatti senza però trovare un accordo. Il ds Jordi Cruyff è stato incaricato di condurre i colloqui mentre nel recente passato lo stesso calciatore ha rivelato che l’offerta del Barça era insufficiente. I catalani optarono poi per Bellerin per tamponare, ma le cose non stanno andando benissimo con lo spagnolo. Meunier intanto è concentrato sul Mondiale e attende colloqui tra il Barcellona e il Borussia. Un’altra concorrente importante dunque da fronteggiare per la Juventus.