Intreccio e ritorno, Gosens lo manda alla Juventus

Intreccio possibile tra Juventus e Inter: Gosens libera il terzino destro per i bianconeri, c’è il ritorno in Serie A

Occhi ai Mondiali, testa a gennaio quando la Serie A riaprirà i battenti. I dirigenti dei venti club del nostro campionato possono già proiettarsi all’anno nuovo, facendo gli scongiuri per i calciatori impegnati in Qatar e progettando le mosse da fare anche sul mercato.

Proprio la rassegna iridata potrà mettere in mostra qualche nuovo talento da provare a portare in Serie A, ma intanto si può ‘battere’ anche su vecchie conoscenze. Così tra Juventus e Inter potrebbe esserci un intreccio di mercato con la squadra di Allegri che potrebbe ottenere un rinforzo grazie ad una cessione dei nerazzurri. Una possibilità che nasce da Robin Gosens, in uscita dall’Inter e corteggiato da diversi club. Il tedesco piace da tempo al Bayer Leverkusen, un interesse che è ancora vivo e che potrebbe essere il preludio all’arrivo di Vazquez in nerazzurro. Gosens però piace anche al Leicester e proprio dal club inglese potrebbe arrivare il via libera per il colpo della Juventus.

Calciomercato Juventus, idea Castagne dal Leicester

Il Leicester è in piena lotta per non retrocedere in Premier League e questa situazione potrebbe portare a novità nella rosa a gennaio. Se Gosens potrebbe essere uno degli acquisti per gli esterni della società inglese, c’è un calciatore che potrebbe fare il percorso inverso e tornare in Serie A.

Si tratta di Timothy Castagne, ex Atalanta, terzino destro che farebbe molto comodo alla Juventus. Capace di giocare anche a sinistra, il suo profilo sembrerebbe perfetto per la squadra di Allegri. Ovviamente ci sarebbe da intavolare una trattativa non semplice, con diversi ostacoli da superare. In primo luogo il costo dell’operazione, che i bianconeri potrebbero provare ad ovviare con la formula del prestito con diritto di riscatto. Quindi l’importanza del calciatore nella squadra inglese, visto che rappresenta uno dei titolari di Rodgers. Intanto però l’idea è sul tavolo e l’eventuale arrivo di Gosens potrebbe anche agevolare la cessione di Castagne alla Juventus. Porte girevoli tra Juventus e Inter: a gennaio Allegri e Inzaghi potrebbero avere nuove frecce.