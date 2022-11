Ronaldo-Inter, l’annuncio che cambia il calciomercato

Sono giorni ormai che Cristiano Ronaldo è tornato sotto i riflettori. Il campione portoghese ha fatto tanto parlare con la sua intervista con Piers Morgan ed ora il suo futuro torna al centro del dibattito. Occhio anche alla Serie A

La stagione più controversa e travagliata della carriera di Cristiano Ronaldo non sembra proprio avere fine. Dal possibile addio estivo al Manchester United passando per il rapporto mai decollato con ten Hag e fino ad arrivare all’intervista con Morgan in cui si è mostrato senza peli sulla lingua, scatenando inevitabili conseguenze anche nel club.

Il destino di CR7 sembra dunque inevitabilmente lontanissimo dallo United, all’opera per trovare una soluzione. Le fortissime dichiarazioni del cinque volte Pallone d’oro non potevano di certo passare sottotraccia, con il club britannico che ha già annunciato di aver ‘avviato misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano Ronaldo‘.

La tensione sale, ora c’è un Mondiale tutto da giocare e vivere col suo Portogallo e poi ci sarà di nuovo tempo per pensare al prossimo futuro, col mese di gennaio che dovrebbe segnare un nuovo cambio di maglia. Dal ritorno allo Sporting al Chelsea passando per la complicatissima pista Bayern e fino ad arrivare ad MLS e Serie A. Ronaldo e Mendes andranno a caccia della giusta possibilità, e a proposito di Italia, già la scorsa state il suo nome fu associato a quello del Napoli.

Calciomercato, l’annuncio su Ronaldo: “Si sarebbe offerto anche all’Inter”

Ora spazio anche ad una suggestiva ipotesi Inter, come sottolineato sul suo canale Youtube dal giornalista di Sport Mediaset Marco Barzaghi, che ha illustrato la situazione: “Il Manchester United lo vuole scaricare, non si esclude il licenziamento per giusta causa dopo le ultime dichiarazioni lesive dell’immagine dei Red Devils. Si sarebbe offerto al Napoli ma anche all’Inter. Ha un ingaggio di 30 milioni, per sei mesi 15, magari fa lo sconto a 10. Però mi sembra che sia Napoli che Inter abbiano rimbalzato questa offerta del suo agente Mendes”.

Barzaghi ha quindi aggiunto: “Ci dicono dal Portogallo che i suoi figli siano stati già iscritti a scuola a Lisbona. Quindi Ronaldo potrebbe ritornare allo Sporting, che lo aveva lanciato nel calcio internazionale. C’è questa possibilità ma l’Inter per equilibri di squadra e spogliatoio non ha la minima intenzione, anche se nel calciomercato le vie sono infinite”.