TV PLAY | Juve, annunciato il doppio colpo: “Si fa al 100%”

Annuncio in diretta su TV PLAY per la Juventus con un doppio colpo in entrata per i bianconeri

Dopo aver inanellato sei vittorie consecutive in campionato, la Juventus è pronta a risalire la china in classifica. I bianconeri, che sono nel frattempo saliti al terzo posto, restano a 10 punti di distanza dal Napoli, ma non smettono di credere nelle speranze scudetto.

Ora però, con un Mondiale alle porte, sarà importante sì valutare i tanti bianconeri impegnati nella kermesse, ma anche concentrarsi sul mercato. In ottica entrate, si parla infatti di possibili ingressi da regalare a Massimiliano Allegri.

TV PLAY | Juve, Guidi a tutto tondo su Vicario e Odriozola

A riguardo, in diretta ai microfoni di Calciomercato.it in onda su Tv Play il giornalista Marco Guidi ha parlato proprio di possibili colpi in entrata in casa bianconera. Un primo colpo potrebbe essere Guglielmo Vicario. Il portiere che si sta affermando come uno dei migliori del suo ruolo con la maglia dell’Empoli è stato infatti recentemente accostato ai bianconeri. “La Juve ha deciso di anticipare la concorrenza per evitare di farsi trovare in ritardo. Vicario è appena stato riscattato dall’Empoli, ma difficilmente resterà li – sottolinea Guidi – La Juventus vuole un portiere per il futuro. Ha virato con decisione su di lui e vorrebbe prenderlo subito, magari facendo un’operazione stile Gatti e lasciandolo ad Empoli e riportandolo a Torino con la partenza di Szczesny“.

Guidi ha però parlato anche del possibile nuovo innesto sulla fascia destra. Uno dei nomi più caldi in questo senso, come vi abbiamo riferito, è quello di Alvaro Odriozola, che però piace pure alla Roma, intenzionata a liberarsi di Karsdorp, anche lui a sua volta accostato ai bianconeri. “La necessità è un laterale. Il nome di Karsdorp è emerso visto quanto successo con Mourinho, ma non c’è ancora una vera trattativa. Non è sicuro che la Juve voglia il giocatore – afferma Guidi – Un altro nome è Odriozola, che è ai margini al Real Madrid e deve trovare spazio anche se ha uno stipendio maggiore. Ci può stare come pista, anche se penso sempre in prestito. La scelta sulle fasce su cui spendere verrà comunque fatta in estate, difficilmente a gennaio la Juventus spenderà per l’esterno difensivo”.