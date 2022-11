L’idea londinese infiamma Pioli: la Juve non è più sola

Milan e Juventus fiutano il colpaccio in quel di Londra: il rinnovo è in standby, il ‘Diavolo’ si inserisce nella corsa per il gioiello che piace ai bianconeri di Allegri

L’occasione per la Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe arrivare dalla Premier League nel prossimo mercato estivo.

Come rimbalza da Oltremanica, il club bianconero starebbe osservando con attenzione gli scenari su Mason Mount, gioiello del Chelsea in scadenza nel giugno 2024 con i ‘Blues’ allenati da Potter. Il nazionale inglese sarà nelle prossime settimane al Mondiale con la selezione dei ‘Tre Leoni’, ma intanto non ci sarebbero stati al momento passi concreti per il rinnovo del contratto. La situazione di stallo avrebbe allertato le big d’Europa, tra cui figurerebbe anche la ‘Vecchia Signora’.

Il Chelsea conta comunque ad arrivare ad una soluzione per blindare il canterano, divenuto negli anni un punto di riferimento della formazione londinese malgrado ancora la giovane età. L’eclettico fantasista fa gola però alle altre grandi d’Europa e se dovessero esserci dei problemi con la firma sul rinnovo anche la Juve sarebbe pronta ad inserirsi. Occhio in questo caso alla possibile concorrenza per il sodalizio bianconero, considerando che sul talento dell’Inghilterra avrebbe messo gli occhi pure il Liverpool di Jurgen Klopp, estimatore del classe ’99.

Calciomercato, occasione Mount: il Milan sfida la Juventus

Inoltre, tornando alla nostra Serie A, Mount può stuzzicare anche la fantasia del Milan e di Stefano Pioli. La permanenza di Brahim Diaz a Milanello rimane incerta, con lo spagnolo che potrebbe essere richiamato alla base dal Real Madrid a fine stagione. Inoltre il baby De Ketelaere sta faticando ad ambientarsi nella sua nuova esperienza e, se non riuscirà a cambiare marcia nei prossimi mesi, Maldini e Massara potrebbero guardarsi attorno per cercare una soluzione sulla trequarti. Mount sarebbe in questo scenario il profilo ideale nel sistema tattico di Pioli e l’ingaggio del giocatore intorno ai 5 milioni di euro (sfruttando il decreto crescita) sarebbe abbordabile per la società di Cardinale. Un po’ meno il prezzo del cartellino, con il Chelsea che difficilmente farà sconti nonostante la situazione contrattuale delicata del giocatore, valutato circa 40-45 milioni.