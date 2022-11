Bocciato senza appello: la scelta su De Ketelaere è definitiva

Il talento belga non ha ancora portato a termine il suo processo di ambientamento nel calcio italiano

Non ha reso secondo le aspettative in questi primi tre mesi della stagione il grande colpo del mercato estivo del Milan. Charles De Ketelaere, arrivato dopo un lunghissimo inseguimento dal Bruges in seguito ad un maxi investimento da oltre 30 milioni di euro, non è ancora riuscito ad imporsi nel nostro campionato.

L’età gioca per fortuna dalla sua parte, visto che stiamo parlando in un classe 2001 con enormi margini di miglioramento davanti a sé. Ma soprattutto di un ragazzo che, nonostante le difficoltà incontrate in Italia, è riuscito a conquistarsi una convocazione con la Nazionale Belga per i Mondiali di Qatar 2022. Un’esperienza che De Ketelaere sognava di poter vivere in una selezione tanto prestigiosa e dalla quale spera di poter apprendere il più possibile al fianco di campioni di alto calibro.

Lo spera soprattutto il Milan che in questi primi mesi ha cercato di sgonfiare le grosse aspettative che si erano generate intorno al nome di De Ketelaere con l’obiettivo di poter abbattere quel muro di timidezza ancora visibile quando il belga entra in campo. Lo stesso Maldini dopo il successo contro la Fiorentina ha ribadito che la fiducia del club nei confronti del ragazzo è rimasta immutata e che ci sarà tutto il tempo a disposizione per apprezzare il suo reale talento.

Calciomercato Milan, De Ketelaere scelto come acquisto più deludente dell’estate

Nel sondaggio lanciato quest’oggi da Calciomercato.it agli utenti del Canale Telegram è stato chiesto quale acquisto tra quelli dell’ultima finestra di mercato avesse deluso maggiormente in questi primi mesi. La scelta definitiva è ricaduta proprio su Charles De Ketelaere, il più votato tra i nomi proposti con il 48%.

Il connazionale Lukaku, anche lui tra i protagonisti del prossimo Mondiale in Qatar dopo i numerosi infortuni rimediati in questo inizio di stagione, si è posizionato al secondo posto con il 27%. Problemi fisici che hanno compromesso anche l’impatto di Angel Di Maria e Leandro Paredes alla Juventus, i quali hanno ricevuto rispettivamente il 17% e 8% dei voti totali.