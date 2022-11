Maldini soddisfatto per la vittoria: ‘frecciatina’ al Napoli e la data del ritorno di Ibra

Vittoria al fotofinish per il Milan che supera di misura la Fiorentina grazie ad un autogol nelle battute conclusive. A fare l’analisi di serata ci ha pensato Paolo Maldini proiettandosi anche al futuro

Vince all’ultimo respiro il Milan di Stefano Pioli che accorcia nuovamente ad 8 punti dal Napoli grazie ad un autogol di Milenkovic proprio in coda ad una partita difficilissima contro la Fiorentina che sarebbe potuta finire in ogni modo. Ai microfoni di ‘Dazn’ è intervenuto Paolo Maldini che ha analizzato il successo e non solo: “Abbiamo ottenuto la vittoria, con sacrificio, senza un gioco armonioso o una partita pulita. Tutte quelle cose che ci hanno contraddistinto. Distrazione Mondiale? Uno come Giroud che a 36 anni corre così penso non abbia quel pensiero. Non è il caso nostro. Anche Dest ha stretto i denti per esserci e ha sentito un piccolo riacutizzarsi del suo problema. Si è messo a disposizione. La classifica parla chiaro, abbiamo due punti in meno dello scorso anno. La verità è che il Napoli sta facendo cose incredibile, è soprattutto merito loro. Noi a Cremona siamo stati molto brutti. Per il resto non si può dire niente. Abbiamo una consapevolezza diversa”.

Maldini ha quindi completato il concetto sulla partita di stasera, senza dimenticare di spendere parole anche per nuovi acquisti spesso criticati come De Ketelaere e Origi: “Poteva succedere di tutto, facendo gol loro come noi. Per noi un pareggio era una mezza sconfitta. La forza di volontà ti fa far delle cose anche non studiate. Fa tanto negli ultimi minuti. Sta soffrendo. Un ambiente diverso con richieste diverse. Con Charles abbiamo fatto un contratto di cinque anni, quindi lo aspettiamo. Idem per Origi con cui abbiamo un contratto di quattro anni. Hanno tutto per essere determinanti. Abbiamo avuto tanti esempi di giocatori che ci hanno messo un pochino a capire cosa significa giocare per il Milan”.

RINCORSA SCUDETTO – “Assolutamente si, noi ci crediamo. L’anno scorso quando abbiamo giocato il derby eravamo a 7 punti dall’Inter. Noi dovremmo essere più attenti e più cinici. Contro il Napoli avevamo giocato anche meglio di loro e probabilmente avremmo meritato di vincere. Ibrahimovic? Sta bene, speriamo possa tornare per gennaio”.