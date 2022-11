Contatti continui e cessione in vista: saluta il Milan per un club di Serie A

Dopo l’addio di Franck Kessie, i rossoneri hanno avuto qualche difficoltà a centrocampo. Tonali e Bennacer gli unici che hanno convinto in pieno

Il Milan di Stefano Pioli tornerà ad allenarsi solamente a dicembre. In questi giorni di relax per buona parte dei giocatori rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara continuano a lavorare. Gennaio non è poi così lontano e si avvicina, dunque, l’opportunità di intervenire sul calciomercato. Ma le riflessioni adesso sono sulla campagna acquisti estiva che non ha ancora dato i suoi frutti.

Se sul futuro di Charles De Ketelaere, non ci sono dubbi, lo stesso non si può per altri suoi compagni di centrocampo. Il Milan dal 10 al 20 dicembre volerà a Dubai, per affrontare in amichevole Liverpool e Arsenal. Pioli non vede l’ora di giocare contro le due inglesi, sarà un’occasione per dare minutaggio a quei calciatori che sono stati poco utilizzati. Il mister campione d’Italia si aspetta risposte importanti da Vranckx, che già contro la Fiorentina ha mandato segnali incoraggianti. Se dovessero arrivare conferme, difficilmente il Milan deciderà di intervenire con l’acquisto di un nuovo centrocampista. C’è, però, chi ha buone probabilità di lasciare i rossoneri durante il mercato di gennaio.

Calciomercato Milan, rischio addio: sono giorni di riflessione

Sandro Tonali e Ismael Bennacer sono i leader di questo Milan. Per Stefano Pioli sono praticamente insostituibili ma per il lavoro che fanno è impossibile tenerli sempre in campo. Oltre al jolly Krunic, a prendere spesso il loro posto è stato Tommaso Pobega, che ha così giocato parecchio. Ci si immaginava un utilizzo alquanto diverso, invece, per Yacine Adli.

Acquistato due estati fa, il francese ha stupito tutti durante il pre-campionato. Nessuno si aspettava una metà di stagione così complicata e invece ha giocato titolare solamente contro il Verona, poi è letteralmente sparito. Questi giorni sono di riflessione per il classe 2000, che avrebbe voglia di giocare maggiormente.

I contatti con il suo entourage sono continui: si lavora per capire quale possa essere la scelta più giusta. Il Milan vorrebbe tenerlo, credendo che il lavoro a Milanello presto pagherà ma ci sono squadre estere, soprattutto francesi che sarebbero pronte a prenderlo in prestito. I rossoneri, però, preferirebbero cederlo in Serie A (attenzione in questo caso alla Sampdoria). Alla fine, come è giusto che sia, sarà lo stesso Adli a prendere una decisione, con la consapevolezza che il Milan ha voglia di puntare su di lui per il futuro. Chiaramente i contatti con l’entourage del centrocampista serviranno, allo stesso tempo, ad arrivare alla fumata bianca con Ismael Bennacer. Il contratto a circa 4 milioni di euro netti a stagione fino al 2027 è pronto. Appare davvero solo questione di dettagli. Non rientra più nei piani del Milan, infine, Tiemoué Bakayoko: i rossoneri sperano di potersi liberare di lui già a gennaio, magari con l’aiuto di Gattuso, che continua a stimarlo molto, o del Monza di Galliani e Berlusconi.