Marotta saccheggia Gattuso: due entrano, due escono

Possibile doppio colpo in casa Inter con uno sguardo al futuro: prima due cessioni, tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti

La lunga pausa Mondiale ha anticipato le grandi manovre delle big di Serie A in vista del calciomercato invernale.

Sarà sicuramente protagonista anche l’Inter di Simone Inzaghi, che ha diverse questioni da risolvere e una rosa da puntellare per la seconda parte di stagione. Negli ultimi giorni Marotta si è espresso così sul mercato di gennaio: “Una volta era definita una sessione di riparazione, ma non sempre ti dà la possibilità di attingere a giocatori di qualità, prospettiva e valore. Dobbiamo valutare il gruppo squadra che abbiamo, molto omogeneo, con al suo interno calciatori forti. O sono nettamente più forti, altrimenti sono questi che ci porteranno alla fine della stagione. Una rosa che è stata programmata in estate nel migliore dei modi”. Il primo nodo, però, riguarda le possibili uscite e il futuro di Robin Gosens, diventato di fatto la riserva di Dimarco: dopo aver perso il Mondiale, il laterale tedesco potrebbe lasciare subito l’Inter. “Sono mancate le partite, senza quelle non puoi avere mai il ritmo, la fiducia per essere quello che voglio. Tutti vedono che sto arrivando, mi sento sempre meglio. Manca l’ultimo step, giocare con continuità, ma sto arrivando”, è l’ultimo messaggio lanciato dall’esterno ex Atalanta. Contestualmente, si parla già del suo possibile sostituto, Jesus Vazquez, di proprietà del Valencia di Gattuso. Ma non solo.

Calciomercato Inter, doppio colpo dal Valencia

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, oltre a Vazquez, laterale sinistro, Marotta e Ausilio pensano al doppio colpo in casa Valencia: nel mirino anche il centrocampista classe 2002 Yunus Musah, che è già valutato circa 20 milioni di euro. Un intermediario sarebbe già al lavoro tra le parti. Come ormai noto però in casa nerazzurra, ogni operazione in entrata dell’Inter dovrà corrispondere ad altrettante uscite. E oltre a Gosens è in uscita anche Gagliardini. La dirigenza dell’Inter è già al lavoro in vista di gennaio.