Ibrahimovic torna e avvisa il Napoli: “Perché non dovrei farlo?”

L’attaccante svedese sta lavorando assiduamente per rientrare in campo dopo l’intervento al ginocchio subito alla fine della passata stagione

Manca sempre meno al ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic. Dopo l’operazione subita per la ricostruzione del legamento del ginocchio sinistro lo scorso maggio, l’attaccante del Milan ha iniziato una lunghissima riabilitazione per cercare di tornare a disposizione della formazione rossonera dal gennaio 2023.

Un recupero che procede spedito, come spiegato dall’attaccante a margine dei Globe Soccer Awards 2022 ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Ho tanta voglia di tornare, sto meglio e lavoro, speriamo possa tornare qualcosa. Premio? La cosa importante è che sono qua, basta questo. Ho voglia di trascinare il Milan, questa è la mentalità. Spero di esserci nella seconda parte, ma da quando sono arrivato la squadra è cresciuta tanto”.

Ibrahimovic, poi, ha lanciato un messaggio chiaro al Napoli in ottica scudetto. Il centravanti svedese non vede infatti l’ora di poter tornare in campo e aiutare i compagni a centrare una rimonta che oggi sembra difficilissima sulla squadra di Luciano Spalletti: “Quest’anno stiamo facendo bene, ma il Napoli sta facendo meglio. Scudetto? Perché non dovremmo crederci, ci crediamo sempre”.

Milan, Ibrahimovic non teme il Tottenham: “Non c’è un favorito”

Contento per il traguardo degli ottavi di finale raggiunto dai compagni in Champions League, ovviamente l’obiettivo di Ibrahimovic è quello di poter fare in tempo per essere a disposizione di Pioli in vista del doppio incrocio contro il Tottenham. Una squadra, quella allenata da Antonio Conte, che lo svedese comunque non teme: “In Champions sempre è difficile, non c’è un favorito, devi stare bene nel momento”.

Infine, l’attaccante ha speso anche parole di elogio nei confronti di Maldini e Massara, i due dirigenti del Milan che in occasione dei Globe Soccer Awards 2022 sono stati premiati come ‘Best Sporting Director of the year’, in quanto migliori direttori sportivi dell’ultimo anno. Questo il commento di Ibra: “Stanno facendo un grandissimo lavoro, grazie a loro che il Milan sta facendo questo percorso di successo. Stanno crescendo come squadre e come club, stiamo facendo tutti un grande lavoro con le sue responsabilità”.