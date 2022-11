Rinnovo Leao, Maldini confessa: “Non è stato possibile”

Il dirigente del Milan è stato premiato questo pomeriggio a margine della cerimonia per i Globe Soccer Awards 2022 insieme a Massara

C’era tantissima storia del Milan questo pomeriggio a Dubai in occasione dell’evento dedicato ai premi Globe Soccer 2022. Dall’ex amministratore delegato Adriano Galliani, passando per Zlatan Ibrahimovic, Carlo Ancelotti e soprattutto i due grandi protagonisti di oggi: Paolo Maldini e Frederic Massara.

Ai due dirigenti rossoneri è infatti andato il premio ‘Best Sporting Director’ che in ogni edizione viene assegnato al miglior direttore sportivo dell’annata trascorsa. Un grande risultato che l’ex capitano rossonero ha commentato così ai microfoni di ‘Sky Sport’: “La mia è una figura diversa, non sono proprio un direttore sportivo, ma sono contento del lavoro fatto in questi quattro anni”.

Sul futuro di Ibrahimovic, presente a Dubai, Maldini ha spiegato: “Se vuole continuare? E’ quello che abbiamo detto noi, abbiamo prolungato il contratto con un’idea precisa. Speriamo di riaverlo in campo a gennaio, è quello il suo obiettivo”.

Calciomercato Milan, Maldini sul rinnovo di Leao: “Si ragiona da anni”

Prima di toccare il tema mercato, Maldini ha commentato l’appassionante lotta scudetto che vede Napoli e Milan scontrarsi in classifica: “Ricordo bene l’ultima volta, erano anni bellissimi per il calcio italiano. Noi avevamo una grandissima squadra, loro avevano Maradona e altri grandissimi campioni. Per noi era l’inizio di 25 anni di successi, loro adesso hanno messo in ombra tutto quello che hanno fatto le altre squadre. Grande merito a loro, ma sappiamo che non possiamo mollare. E’ tutto nelle loro mani ed è un grande vantaggio, ma il campionato è molto lungo”.

Infine, il tema più scottante in questo momento per la dirigenza rossonera che tiene sulle spine i tifosi in vista del futuro: “Rinnovo Leao? Si ragiona da mesi se non da anni. Quando sarà il momento ci si incontrerà, quando bisognerà prendere una decisione si prenderà. L’idea era di chiudere prima del Mondiale, soprattutto per il calciatori che sono andati al Mondiale come Leao, ma questo non è stato possibile. Per Bennacer invece avremo l’opportunità di discutere con lui e con i suoi agenti in questi giorni”.