Il Chelsea rompe gli indugi: clausola pagata e Milan avvisato

Il club inglese è scatenato: è pronto a mettere sul piatto tanti soldi per prendere il forte attaccante esterno, che giocherà i prossimi Mondiali

Il Chelsea sta setacciando il mercato alla ricerca di rinforzi in attacco. Il club londinese è pronto a mettere a segno colpi importanti, che potrebbero condizionare Milan e Juventus.

Come è ampiamente noto, gli inglesi in estate hanno pensato di acquistare Rafael Leao. Una vera e propria trattativa per il portoghese, però, non è mai iniziata. Il Milan è stato informato delle intenzioni del Chelsea di far sul serio per l’attaccante, che ha così rispedito tutto al mittente. Il club di Premier League era pronto a mettere sul piatto un’offerta da 70-80 milioni di euro.

L’intenzione del Milan è stata sempre quella di trattenere Leao ma fino a questo momento la trattativa per il rinnovo non è decollata: nemmeno l’incontro in sede tra l’avvocato dell’attaccante e la dirigenza rossonera è servito a sbloccare la situazione. Ora si teme che il Chelsea torni all’assalto.

Il club inglese, che non ha mai smesso di seguire il giocatore, però sta guardando anche altrove. In queste settimane sono stati diversi gli attaccanti accostati ai blues: così sono sempre più insistenti le voci che vogliono la squadra di Potter in chiusura per Nkunku ma il francese, che sarà costretto a saltare il Mondiale, non è l’unico profilo che piace.

Milan, Chelsea scatenato: vogliono un altro francese

Il Chelsea – stando a quanto riportato da ‘Sport’ – potrebbe decidere di mettere le mani su Ousmane Dembele. Un altro francese, dunque, per Potter, che come Nkunku arriverebbe attraverso il pagando della clausola rescissoria. Per liberarsi dal Barcellona bastano, infatti, 50 milioni di euro, una cifra decisamente alla portata. Il contratto in scadenza nel 2024 potrebbe così spingere i blaugrana a farsi da parte. Il portale sottolinea, infatti, che non sarebbe intenzione degli spagnoli offrire al francese un aumento di stipendio.

Un trasferimento di Dembele a Londra, chiaramente, non farebbe piacere a Xavi ma anche alla Juventus, che da tempo è sulle sue tracce. A sorridere, invece, sarebbe il Milan: con il doppio colpo francese, il Chelsea potrebbe, infatti, decidere di abbandonare definitivamente la pista che porta a Leao.