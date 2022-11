Il Mondiale spaventa l’Inter: 99 milioni per Lautaro

Lautaro Martinez sarà uno dei protagonisti del prossimo Mondiale in Qatar. Valutazione astronomica per il centravanti in forza all’Inter

Senza l’Italia saranno comunque diverse le stelle della nostra Serie A che prenderanno parte al Mondiale in Qatar, al via domenica prossima.

Tra questi ovviamente spiccano anche Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez, rispettivamente alfieri offensivi di Serbia e della favorita Argentina. L’avvicinamento dell’attaccante della Juventus alla rassegna iridata non è stato dei migliori, con l’ex Fiorentina bloccato dalla pubalgia nelle ultime settimane. Vlahovic ha saltato diverse partite dei bianconeri, con Allegri e il giocatore che hanno preferito non rischiare per non peggiorare la situazione. Il centravanti classe 2000 si è allenato a singhiozzo, saltando pure il Derby d’Italia contro l’antagonista Inter, dove tra l’altro non ha brillato lo stesso Lautaro nel ko per 2-0 degli uomini di Inzaghi.

Il Mondiale era troppo vicino per Vlahovic, che ha preferito evitare ulteriori problemi per cercare di presentarsi al meglio per la Coppa del Mondo in Qatar, chiudendo così in anticipo il suo 2022 con la maglia della Juventus. Allegri lo ritroverà soltanto nel nuovo anno, sperando in un grande Mondiale del serbo e che soprattutto abbia risolto l’infiammazione e la pubalgia. Da uno studio del Cies – l’Osservatorio del calcio internazionale – Vlahovic è uno dei protagonisti del prossimo Mondiale con il valore più alto, ben 97 milioni di euro. Poco sotto Lautaro Martinez, punta di diamante dell’Argentina di Scaloni nel tridente con Messi e lo juventino Di Maria.

Calciomercato Juventus e Inter: Vlahovic-Lautaro Martinez, cartellino da quasi 100 milioni

Rispetto a Vlahovic il ‘Toro’ arriva in condizioni nettamente migliori al Mondiale, forte degli 8 gol e 6 assist messi a referto con la maglia dell’Inter in questa prima parte di stagione. Il nazionale albiceleste, insieme al sempreverde Dzeko, si è caricato l’attacco nerazzurro sulle spalle dopo l’infortunio di Lukaku e adesso punta ad essere determinante anche in Qatar per trascinare l’Argentina al trionfo. La ribalta mondiale potrebbe ulteriormente accrescere il valore del cartellino dei due attaccanti, che comunque restano al centro del progetto delle due big Inter e Juventus. Servirebbe infatti un’offerta folle, vicina ai 100 milioni di euro, per far tentennare le due dirigenze. Intanto Vlahovic e Lautaro sono pronti a prendersi la scena in Qatar, prima di ritornare ad essere decisivi con Allegri e Inzaghi.