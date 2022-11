Ronaldo annuncia il ritiro: lo ha detto davvero

Cristiano Ronaldo è al centro di numerose voci di calciomercato riguardanti il suo futuro: nuovo annuncio a sorpresa della star portoghese

Da protagonista indiscusso a riserva di fatto. È la parabola discendente di Cristiano Ronaldo, che attualmente sta vivendo senza dubbio uno dei periodi peggiori della sua straordinaria carriera. CR7 compirà ben 38 anni il prossimo 5 febbraio, ma desidera ancora recitare un ruolo di primo spessore in Champions League, per tenere in vita i suoi numeri a dir poco strepitosi.

Di conseguenza, il campione di Madeira non può che ritenersi insoddisfatto di come è evoluto il proprio percorso calcistico. E lo ha sottolineato utilizzando anche espressioni forti nell’ormai famosa intervista rilasciata a Piers Morgan, giornalista del ‘Sun’. Da poco è uscita la seconda parte della chiacchierata, nella quale il fenomeno portoghese si è soffermato – tra le altre cose – sul tema futuro: “Non so cosa succederà dopo il Mondiale, ma i tifosi saranno sempre nel mio cuore. E spero che rimarranno al mio fianco, a prescindere da cosa succederà. Il mio obiettivo ora è la Coppa del Mondo, la Nazionale“.

Continua: “Voglio giocare altri due/tre anni. Voglio finire a 40 anni, penso che quella sarà una buona età per smettere. Ma non so, non conosco il futuro. A volte pianifichi una cosa, ma la vita è dinamica. Non sai mai cosa potrà accadere“. E a proposito, Ronaldo ha confessato a sorpresa che si ritirerà dal calcio professionistico in caso di successo in Qatar del Portogallo: “Sì. Mi ritiro. 100%“.