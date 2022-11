Clausola dimezzata, il Milan vende Leao e anticipa la Juventus

Il Milan deve fare i conti con i dubbi sul futuro di Leao: la sua cessione consente di fare quello che alla Juve non è riuscito

Per il campionato se ne riparlerà a gennaio, ora spazio al Mondiale. La Serie A va in letargo e lo fa con il Milan all’inseguimento del Napoli. I rossoneri sono riusciti a battere la Fiorentina evitando di perdere ulteriore contatto tra gli azzurri.

Ora una pausa meritata per quasi tutti con i 7 giocatori di Pioli tra i convocati ‘italiani’ per il Qatar. Il fiore all’occhiello della rappresentativa iridata rossonera è sicuramente Rafael Leao che si è congedato da ‘San Siro’ con un gol. La sua testa va ora al Mondiale da affrontare con il Portogallo (il debutto è per il 24 novembre contro il Ghana), mentre Maldini proverà a strappare il sì al rinnovo di contratto. Come raccontato da Calciomercato.it, non c’è stata l’accelerazione nell’ultimo incontro tra dirigenti ed entourage dell’attaccante ed allora tutto è ancora in ballo.

Una situazione che potrebbe spingere anche Leao verso l’addio al Milan in estate, soprattutto se dovesse arrivare una offerta davvero importante. In quel caso i rossoneri potrebbero sfruttare il ricavato non soltanto per acquistare il sostituto di ruolo, ma anche per piazzare un altro colpo importante in attacco. Un colpo che anche la Juventus ha provato senza successo a portare a termine.

Calciomercato Milan, Dembele a metà prezzo

Si parla di Ousmane Dembele, 25 anni, anche lui impegnato con la Francia nella preparazione per i Mondiali. L’attaccante ha rinnovato il suo contratto con il Barcellona lo scorso anno, ma la sua permanenza è tutt’altro che scontata. Stando a quanto riporta ‘Marca’, nel suo contratto è presente una clausola da cinquanta milioni valida per giugno e luglio 2023.

Una cifra che potrebbe rappresentare un’occasione per il Milan che potrebbe portare il francese in Serie A, come non è riuscita a fare la Juventus. Una traccia da seguire per i rossoneri che nelle prossime settimane dovranno avere un quadro più delineato sulla vicenda Leao e, di conseguenza, anche sulle mosse da poter fare in entrata. Con Dembele sullo sfondo.