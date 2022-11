Un milione perso in 90 minuti: Ronaldo la paga cara

Torna a far parlare prepotentemente di se Cristiano Ronaldo, al centro delle attenzioni mediatiche per una recente intervista in cui si è sfogato contro ten Hag e il Manchester United. In arrivo una salatissima multa

La prima metà di stagione va in archivio, col Mondiale alle porte e tutti gli sguardi che vanno proiettati alla rassegna planetaria. In questo contesto riesce comunque a far parlare di se Cristiano Ronaldo, tornato a prendere la parola di recente con un’intervista al giornalista del ‘Sun’ Piers Morgan che è stata estremamente pregna di contenuti anche piuttosto forti. CR7 ha affermato di essersi sentito ‘tradito’ dallo stesso Manchester United, senza dimenticare un passaggio molto importante prima su Rangnick e poi chiaramente su ten Hag in merito al quale dice ‘Se tu non mi rispetti, non otterrai mai rispetto da me’.

Il ‘peggior periodo della carriera’ per stessa ammissione di Cristiano Ronaldo, che dopo i tanti rumors estivi è rimasto allo United collezionando però appena tre gol in tutta la prima fase. Ora c’è spazio al Mondiale ma subito dopo si riaprirà il mercato di gennaio, in cui appare plausibile vedere CR7 cambiare nuovamente maglia, soprattutto dopo un’intervista del genere.

Manchester United, Ronaldo e l’intervista shock: multa da un milione per CR7

Cristiano Ronaldo non sta vivendo il suo miglior momento sia dentro che fuori dal campo, proprio per sua stessa ammissione ed ora è chiamato a trascinare il suo Portogallo al Mondiale, poi ci sarà tempo per pensare al prossimo futuro. L’intervista shock di ieri è arrivata poche ore dopo la vittoria per 2-1 dello United, arrivata senza di lui, e porterà ad ulteriori inevitabili conseguenze.

Secondo quanto evidenziato da ‘Metro UK’ il fenomeno lusitano sarà multato di 1 milione di sterline per la sua decisione di parlare con Morgan senza il permesso del club ed anche per la natura dei suoi commenti, che di fatto non hanno risparmiato nessuno. Una presa di posizione forte sia quella di Ronaldo, con parole durissime nei confronti di tutti, che dello stesso club con una multa salata che potrebbe anche fare da preludio ad un cambio a gennaio.