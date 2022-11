Il Milan fa festa: svelata la nuova offerta per Osimhen

L’ultima indiscrezione di mercato fa esultare di gioia i tifosi rossoneri in vista delle prossime sessioni di mercato

E’ ufficialmente iniziata la lunghissima sosta che metterà in pausa il campionato italiano fino al prossimo 4 gennaio. Ad accompagnarci in questo mese e mezzo ci penserà l’inedito Mondiale di Qatar 2022, torneo che nel bel mezzo della stagione potrebbe stravolgere radicalmente alcune dinamiche, dal campo al mercato.

Per i prossimi 50 giorni avremo dunque il tempo di imparare a memoria l’attuale classifica di Serie A che vede saldamente al comando il Napoli di Luciano Spalletti con 41 punti e undici vittorie conquistate nelle ultime undici partite, davanti a Milan (33) e Juventus (31) che dopo l’ultimo turno del 2022 sono diventate le vere antagoniste nella corsa scudetto degli azzurri. Senza dimenticare Lazio e Inter che seguono a quota 30 con la speranza di poter recuperare terreno dal prossimo gennaio.

Come dicevamo, un Mondiale nel bel mezzo della stagione sportiva potrebbe quasi ‘sconvolgere’ gli equilibri che in questo primo scorcio si sono imposti nel nostro campionato. Ma non solo, perché anche il mercato del prossimo gennaio potrebbe risentirne in una finestra che si preannuncia ancor più movimentata rispetto ad altre edizioni. A tal proposito, in Inghilterra è circolata un’importante indiscrezione che riguarda proprio Milan e Napoli.

Calciomercato Milan e Napoli: Osimhen al Chelsea può salvare Leao

Forte dell’accordo già raggiunto con il Lipsia con il pagamento della clausola rescissoria per Nkunku, che dovrebbe portare il francese a Londra tra gennaio e giugno dopo le visite mediche svolte in gran segreto la scorsa estate, il Chelsea starebbe programmando anche l’acquisto di una prima punta da regalare al tecnico Graham Potter.

Come ripetuto nelle ultime settimane, i ‘Blues’ negli ultimi mesi sono rimasti stregati dalle qualità mostrate nell’ultimo anno in maglia Milan da Rafa Leao. Individuato come possibile grande obiettivo di mercato per il futuro, però, il portoghese non viene considerato come prioritario in questa fase di ricerca per una mera questione di ruolo.

Il Chelsea, come raccontato da ’90min’, vorrebbe infatti partire all’assalto di Viktor Osimhen. I ‘Blues’ vedono nel centravanti nigeriano il profilo ideale per soddisfare le necessità tecniche di Potter, ma allo stesso tempo sono preoccupati per via delle altissime richieste fatte dal Napoli per il proprio diamante. Anche per questa ragione da Londra avrebbero preso in considerazione due alternative di seconda fascia: Ivan Toney e Marcus Thuram, quest’ultimo peraltro obiettivo molto forte dell’Inter.