Mollato dalla Juventus, visite svolte in segreto: affare pazzesco

Il Chelsea sta per aggiudicarsi ufficialmente uno dei calciatori rivelazione della passata stagione e tra i più ambiti in circolazione

Quello del prossimo gennaio sarà per forza di cose un mercato diverso dai precedenti. I Mondiali di Qatar 2022 programmati nel bel mezzo della stagione, che metteranno in pausa le competizioni nazionali per oltre un mese, potrebbero sconvolgere alcuni importanti equilibri.

Anche per questa ragione c’è chi sta cercando di affrettare i tempi e anticipare adesso possibili colpi sia per gennaio che per giugno. Tra questi, ad esempio, c’è il Chelsea. Il club londinese avrebbe già chiuso un mega acquisto in vista della prossima estate. Si tratta di un vecchio obiettivo della Juventus, conteso anche da altri grandi club in Europa come il Manchester United, il Real Madrid e il Bayern Monaco.

Il calciatore in questione è Christopher Nkunku, centrocampista di proprietà del Lipsia protagonista indiscusso della passata stagione con 35 reti realizzate tra tutte le competizione. Stiamo parlando di un incursore moderno, adatto sia da seconda punta che da esterno, decisamente offensivo rispetto alle caratteristiche tipiche di un centrocampista. Già al centro di parecchie voci di mercato la scorsa estate, il francese avrebbe già deciso il suo prossimo destino.

Calciomercato Juventus, il Chelsea ‘prenota’ Nkunku

Secondo quanto riportato da ‘ESPN’, il Chelsea avrebbe ‘prenotato’ Nkunku per la prossima estate. Il centrocampista, infatti, nelle scorse settimane avrebbe svolto in gran segreto le visite mediche private a Francoforte con i Blues. Sebbene le smentite arrivate dall’entourage del calciatore, la voce in Germania si è fatta sempre più insistente nelle ultime ore.

Va ricordato sul contratto di Nkunku è prevista una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, valida però solamente per l’estate 2023. Probabilmente anche per questa ragione, considerata la fortissima concorrenza sul centrocampista del Lipsia, il Chelsea avrebbe scelto di non esitare e bloccare subito il calciatore, mentre la Juventus – a causa delle cifre elevate – si era già tirata fuori dalla corsa in precedenza.

Il possibile acquisto di Nkunku da parte degli inglesi, tra l’altro, evidenzia un trend parecchio di moda negli ultimi anni. Da Pulisic, passando per Havertz e Werner, negli ultimi anni il Chelsea si è rivolto più volte al campionato tedesco per scovare ed aggiudicarsi i migliori talenti in circolazione.