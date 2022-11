CM.IT | Matturro, il Genoa è vicino: possibile ‘sinergia’ con l’Inter

Le ultime sul talentuoso difensore uruguaiano in forza al Defensor su cui i nerazzurri si erano mossi in maniera concreta

L’Inter aveva in pugno Matturro come anticipato da Calciomercato.it e confermato successivamente da altre autorevoli fonti. Le ‘missioni’ di Baccin in Uruguay avevano convinto Ausilio a muoversi per bloccare il giovane e talentuoso difensore del Defensor.

L’agente Simonian era stato più volte in sede certificando la decisione della dirigenza nerazzurra di mettere le mani sul cartellino del classe 2004 nel mirino di tanti altri club europei. E italiani, vedi il Genoa. A tal proposito giungono conferme sull’accelerata del ‘Grifone’ per il ragazzo nativo di Montevideo, dopo le dichiarazioni del Presidente del Defensor Alberto Ward che ad ‘AM 970 Universal’ ha dato per imminente la chiusura dell’operazione. Chiusura che, stando a quanto raccolto da CM.IT, ancora non c’è del tutto.

Calciomercato Inter, possibile ‘sinergia’ col Genoa per Matturro

Le parti sono tuttavia “vicine”, come rivelatoci da una fonte coinvolta nella trattativa, sulla base di 3 milioni (circa la metà della clausola) più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. In questi casi vince il club più deciso a chiudere, e la società del fondo 777Partners adesso è proprio quella più convinta sulla bontà dell’investimento. Dietro c’è comunque stessa Inter? Un affare ‘in sinergia’ non è del tutto da escludere – a nostra precisa domanda è calato un silenzio tombale, perciò sospettoso – con Matturro che andrebbe a fare esperienza in una piazza italiana importante con la prospettiva poi di un salto in una big quale l’Inter.