HIGHLIGHTS | Notte fonda a Marassi: Samp ancora ko, bis Lecce dopo tre giorni

Vittoria pesante in chiave salvezza della squadra di Baroni. Per Stankovic è già la quinta sconfitta sulla panchina dei blucerchiati, penultimi con 6 punti

Lecce show a Marassi. Solo tre giorni dopo il successo contro l’Atalanta, la squadra di Baroni fa il bis con la Sampdoria conquistando altri tre punti pesanti in ottica salvezza. Ora i salentini sono a +8 dalla zona retrocessione.

Sempre più giù, invece, la formazione di Stankovic, oggi in tribuna. Quella di oggi, “la partita della vita” come l’ha definita lui alla vigilia, è già la quinta sconfitta sulla panchina blucerchiata, tanto che si parla di possibile addio. La Samp è stata fragilissima e sprecona, mentre il Lecce cinico. E ha giocato con personalità. Colombo a fine primo tempo e Banda a dieci dal termine hanno regalato un successo che pesa come un macigno sul morale e sulla classifica. Lo stesso per la ‘Doria’, ma in negativo, fischiata e contestata a fine match. Così salvarsi sarà impossibile…

SAMPDORIA-LECCE 0-2

46′ Colombo, 83′ Banda (L)