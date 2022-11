DIRETTA Serie A, Sampdoria-Lecce | Formazioni UFFICIALI LIVE

La seconda partita del sabato, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte la Sampdoria e il Lecce

Dopo la sfida tra la capolista Napoli di Luciano Spalletti e l’Udinese di Andrea Sottil, scendono in campo, per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, la Sampdoria e il Lecce.

Una sfida che vale moltissimo in ottica salvezza, per entrambe le squadre. I blucerchiati guidati da Dejan Stankovic, sono reduci dalla sconfitta patita sul campo del Torino di Ivan Juric nel turno infrasettimanale, la quarta nelle ultime cinque partite, e sono ancorati al penultimo posto in classifica con soli sei punti ottenuti nelle precedenti quattordici partite. Di contro, i giallorossi di Marco Baroni arrivano all’appuntamento dopo la bella vittoria tra le mura amiche contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: 2-1 il risultato, i gol leccesi portano la firma di Baschirotto e Di Francesco. Una boccata d’ossigeno per i salentini, adesso a cinque punti dal terzultimo posto in graduatoria occupata dalla Cremonese di Alvini, ieri sconfitta in trasferta dall’Empoli di Paolo Zanetti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-LECCE

SAMPDORIA (3-4-2-1): Audero; Ferrari, Murillo, Amione; Bereszynski, Villar, Rincòn, Leris; Djuricic, Gabbiadini; Montevago. All. Stankovic

LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Umtiti, Pongracic, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 41 punti; Lazio e Milan 30; Juventus 28; Inter e Atalanta 27; Roma 26; Udinese* 24; Torino 20; Fiorentina 19; Salernitana ed Empoli* 17; Sassuolo e Bologna 16; Monza 13; Lecce 12; Spezia 10; Cremonese* 7; Sampdoria 6; Verona 5

*una partita in più