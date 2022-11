DIRETTA Serie A, Napoli-Udinese | Le formazioni ufficiali – LIVE

Dopo l’anticipo del venerdì, apre il sabato della quindicesima giornata del campionato di Serie A la capolista Napoli contro l’Udinese

Ieri l’Empoli ha battuto la Cremonese nell’anticipo del venerdì della quindicesima giornata del campionato di Serie A, l’ultima prima della sosta per il Mondiale che prenderà il via il prossimo 20 novembre in Qatar.

La prima sfida del sabato, invece, vede scenderà in campo la capolista Napoli contro la temibile Udinese. I padroni di casa, guidati egregiamente in panchina da Luciano Spalletti, sono nettamente in testa alla classifica con ben otto punti di vantaggio sui campioni d’Italia in carica, il Milan di Stefano Pioli, e sulla Lazio del grande ex Maurizio Sarri. E hanno tutta l’intenzione di chiudere il 2022 in questa situazione. Per farlo, però, dovranno battere i bianconeri di Andrea Sottil che, dopo un inizio scoppiettante, stanno vivendo un periodo altalenante con quattro pareggi e una sconfitta rimediati nelle ultime cinque partite, mentre la vittoria manca dal 3 ottobre scorso: 2-1 in casa del Verona allora allenato da Gabriele Cioffi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-UDINESE

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa. Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. All: Spalletti

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Pérez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Ehizibue; Deulofeu, Beto. All: Sottil

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 38 punti; Lazio e Milan 30; Juventus 28; Inter e Atalanta 27; Roma 26; Udinese 24; Torino 20; Fiorentina 19; Salernitana ed Empoli* 17; Sassuolo e Bologna 16; Monza 13; Lecce 12; Spezia 10; Cremonese* 7; Sampdoria 6; Verona 5

*una partita in più