Milan, avanti tutta sul mercato: rinnovi da 200 milioni

Il Milan inserisce le marce alte sul mercato, la strategia rossonera portata avanti con un piano da 200 milioni

Nelle ultime giornate, in campionato, il Milan ha rallentato, permettendo al Napoli di scappare via. La sconfitta con il Torino e il pari con la Cremonese hanno scavato un solco di otto punti tra gli azzurri di Spalletti, lanciatissimi in vetta, e i rossoneri. Che sono chiamati a chiudere il loro 2022 con un successo con la Fiorentina per rilanciarsi.

Un altro passo falso rischierebbe di pesare notevolmente sulla rincorsa scudetto. Ecco perché il match con i viola di domani alle 18 a San Siro è fondamentale. Verrà poi la lunga pausa, in cui andranno ricaricate le batterie per gli uomini di Pioli e in cui la dirigenza dovrà mettere a fuoco le strategie per il prossimo futuro. Con nel mirino il mercato di gennaio, ma non solo. Società concentrata soprattutto sul discorso dei rinnovi contrattuali, argomento su cui mettere le fondamenta per continuare nel solco di quello che si spera un lungo ciclo vincente inaugurato con lo scudetto di maggio. Il piano complessivo del Diavolo consta, in tutto, di ben 200 milioni di euro.

Milan, tris di rinnovi fondamentali sul piatto: Leao il caso più spinoso

Sono infatti 107 quelli stanziati finora per i rinnovi, già messi nero su bianco, dei vari Theo Hernandez, Tomori, Tonali, Kalulu, Pobega, Krunic, Ibrahimovic e Gabbia, considerando anche l’opzione esercitata per Mirante e i riscatti di Florenzi e Messias. Ora, si ragiona su altri tre rinnovi, altrettanto pesanti, da finalizzare, che sono quelli di Giroud, Bennacer e Leao, in ordine di complessità e che costeranno per un totale di circa 93 milioni al club. Sembrano non esserci particolari ostacoli per il centravanti francese, che a Milano si trova benissimo e si sta rivelando decisivo come pochi. Continuano i negoziati per il centrocampista algerino, per il quale l’intesa dovrebbe essere trovata, alla fine, per un quinquennale prossimo ai 4 milioni annui. E poi Leao, con l’ultimo summit a Casa Milan che non è bastato per porre le basi per il rinnovo. I discorsi per il portoghese saranno rimandati a dopo il Mondiale, il giocatore sarebbe disposto a rimanere ma per ora non c’è quadra sulle cifre.