Mourinho lo caccia via, Allegri se lo prende: si fa a gennaio

La Juventus a caccia di rinforzi per gennaio, arriva il colpo dalla Roma di Mourinho: che occasione per i bianconeri

In un avvio di stagione contradittorio e difficile, la Juventus sta provando a rivedere la luce con una serie di cinque vittorie consecutive in campionato che cambiano tutte le prospettive per i bianconeri. Una rimonta che ha portato i piemontesi in zona Champions recuperando il gap di sette punti dalla quarta posizione in appena un mese.

Il cambio di prospettiva si percepisce anche dalle dichiarazioni di Allegri, che dai suoi ha ricevuto segnali incoraggianti, nella ritrovata solidità difensiva (in Italia, gli ultimi gol subiti sono quelli della sconfitta contro il Milan e attualmente i bianconeri sono la miglior retroguardia) e nel recupero di giocatori importanti come Chiesa. E così, il livornese è tornato a parlare di scudetto come di impresa possibile, nonostante il distacco dal Napoli sia ancora in doppia cifra. In effetti, a gennaio, con Chiesa, Di Maria e Pogba a disposizione potrebbe essere una Juventus molto diversa. Soprattutto, nel caso in cui, come prevedibile, potrebbe arrivare qualche innesto dal mercato per rilanciare le ambizioni. A questo proposito, il club sta preparando le sue mosse ed occhio all’irruzione su un giocatore in uscita dalla Roma di Mourinho.

Juventus, occasione Karsdorp dalla Roma: e c’è anche Odriozola

Parliamo di Rick Karsdorp, indiziato delle dichiarazioni dell’allenatore portoghese al termine della gara con il Sassuolo. Il suo nome non è stato fatto esplicitamente, ma tutto porta all’ex Feyenoord in riferimento al giocatore che avrebbe ‘tradito’ e che è stato invitato a trovarsi una nuova squadra a gennaio. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il laterale olandese starebbe scalando posizioni e potrebbe essere il rinforzo di fascia dei bianconeri nel mercato invernale. Per ora, non ci sarebbero ancora contatti, ma l’ipotesi di un colpo in prestito stuzzica la dirigenza torinese. Senza dimenticare Odriozola, per il quale nel corso della sosta per il Mondiale, come raccontato da Calciomercato.it, è previsto un incontro per capire la fattibilità del trasferimento dal Real Madrid. Anche lo spagnolo sarebbe una pista low cost perseguibile.