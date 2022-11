UFFICIALE | Milan, tutto confermato: ha rinnovato fino al 2027

Il Milan ha ufficializzato il rinnovo di contratto: annunciato il prolungamento fino al 30 giugno 2027

Annuncio Milan, una pratica rinnovo è stata chiusa. Pierre Kalulu ha firmato fino al 2027. La società rossonera, reduce dal pareggio contro la Cremonese e dalle dimissioni di Gazidis, ha annunciato la firma del difensore francese.

Il comunicato è stato diramato pochi minuti fa: “AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Pierre Kalulu fino al 30 giugno 2027 – si legge – . Pierre è arrivato al Milan nell’estate del 2020 e da allora ha collezionato 75 presenze, ritagliandosi uno spazio importante nella difesa rossonera”.

Come raccontato da Calciomercato.it, quindi, il cambio di agente ha portato all’accelerata prevista con l’accordo per il rinnovo di contratto e la firma arrivata nelle scorse ore.

Calciomercato Milan, Kalulu ha rinnovato: ora Bennacer e Leao

Con il rinnovo di Kalulu il Milan chiude uno dei fronti rinnovi sul tavolo della dirigenza, anche se non certo il più caldo. Quello è sicuramente il fascicolo relativo a Rafael Leao per il quale l’incontro che si è tenuto nelle scorse settimane a Casa Milan non ha portato gli effetti sperati. C’è ancora distanza da colmare, oltre alla questione Sporting da risolvere in qualche modo.