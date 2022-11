Vlahovic-Lautaro-Kane cambio di maglia: l’intreccio fa saltare il banco

Il valzer degli attaccanti è quello che ogni volta più di tutti entusiasma i tifosi in ottica calciomercato. Un bomber di cui si parla spesso è Harry Kane, dal cui futuro potrebbe dipendere quello di altri centravanti

Come spesso capita sono gli attaccanti a catalizzare maggiormente l’attenzione di tutti in ottica calciomercato. I bomber, a suon di gol pesanti, sono in grado di decidere l’andamento delle rispettive squadre ed averne uno in rosa di massimo livello può indirizzare o meno anche l’intero risultato di una stagione. Lo sa molto bene il Bayern Monaco che per tanti anni ha avuto uno dei migliori numeri 9 in circolazione, quel Robert Lewandowski che in estate ha preferito lasciare la Baviera per accasarsi al Barcellona alla corte di Xavi.

Al netto del buon rendimento della squadra e di quello di Choupo Moting, appare comunque inevitabile per i tedeschi fare anche una riflessione sul prossimo futuro dell’attacco, visto che di fatto Lewandowski non è stato sostituito. In questo senso da qualche tempo ormai si parla di Harry Kane in ottica Bayern Monaco, con le parole di apprezzamento recenti dello stesso ds Hasan Salihamidzic. Il futuro del centravanti dell’Inghilterra e del Tottenham potrebbe essere centrale per la prossima estate di mercato, ben al di là dei semplici confini tedeschi o britannici.

Calciomercato, Kane-Bayern Monaco calano le speranze: intreccio in attacco con Lautaro e Vlahovic

Dodici gol e tre assist in stagione fin qui per Kane, che si conferma alla corte di Antonio Conte come uno dei migliori centravanti in circolazione. Il tecnico italiano vorrebbe tenerselo stretto, ma potrebbe dover fare i conti col mercato visto anche il contratto del calciatore in scadenza con gli ‘Spurs’ nel 2024. Al netto dei rumors, come riporta la ‘Bild’ la pista che porta al centravanti inglese sembrerebbe essersi raffreddata col Bayern che pare non abbia troppe speranze di riuscire a portare Kane in Germania.

Un destino incerto che potrebbe andare anche in futuro ad intrecciarsi con altri attaccanti di spicco come Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic. Le stelle di Inter e Juventus erano state accostate alla Premier ma anche allo stesso Bayern, che qualora non riuscisse ad arrivare a Kane potrebbe tentare un affondo per uno dei due attaccanti provenienti dalla Serie A. Un intreccio che però è ancora lontanissimo dalla risoluzione.