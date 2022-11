Juventus, colpo di scena Vlahovic: l’apertura che spariglia le carte

Calciomercato Juventus, l’effetto domino che potrebbe coinvolgere in maniera importante anche Dusan Vlahovic.

La Juventus ha fatto suo il big match della tredicesima giornata di Serie A, riuscendo ad imporsi ai danni dell’Inter con un rotondo 2-0. Tre punti importanti per gli uomini di Allegri, che superano proprio i nerazzurri, portandosi a lunghezze di distanza dal quarto posto.

Prova coriacea quella dei bianconeri, in grado di crescere alla distanza e superare le numerose difficoltà palesate soprattutto nella prima frazione di gioco. La “Vecchia Signora” è riuscita a creare dei grattacapi alla difesa di Inzaghi sebbene fosse priva del proprio bomber Dusan Vlahovic, non convocato per il match con l’Inter a causa dei soliti problemi di pubalgia che stanno tediando l’attaccante serbo da diversi mesi. La speranza dello staff medico bianconero è quella di poter avere a disposizione l’ex attaccante della Fiorentina in tempi relativamente brevi, per il rush finale prima della sosta, che vedrà la Juve sfidare l’Hellas Verona e la Lazio. Tuttavia, occhio ad un possibile intreccio di mercato.

Calciomercato Juventus, intrigo Vlahovic: effetto domino Kane

Nei giorni scorsi Vlahovic è stato accostato – tra le altre – anche al Manchester United. Diversi rumours provenienti dall’Inghilterra avevano ventilato questo tipo di possibilità, anche perché i Red Devils sono alla ricerca di un ariete d’area di rigore in grado di canalizzare la mole di gioco creata dagli uomini di ten Hag. Il profilo di Vlahovic, però, era entrato anche in orbita Tottenham e Bayern Monaco, con i due club in questione che potrebbero incrociarsi anche su un altro tipo di obiettivo. La permanenza di Harry Kane agli Spurs, infatti, ora come ora non è affatto sicura. La questione legata al rinnovo di contratto del bomber inglese sta indubbiamente calamitando l’attenzione mediatica, e tra gli estimatori di “Hurricane” figurerebbe proprio la compagine bavarese.

Intervistato ai microfoni di Sky90, il ds del Bayern Hasan Salihamidzic ha parlato anche delle voci inerenti un possibile blitz dei tedeschi per l’attaccante degli Spurs: “Di sicuro Kane è un giocatore di un altro club, per questo non voglio parlarne. Tuttavia, posso dire che si tratta di uno dei migliori calciatori al mondo“.

Esternazioni che sicuramente non saranno passate inosservate in quel di Londra. Qualora effettivamente si dovessero creare le premesse per il trasferimento di Kane al Bayern, è chiaro che la candidatura di Vlahovic per il Tottenham ritornerebbe prepotentemente in auge. Ecco perché anche la Juve non può non osservare con interesse queste tessere di un mosaico ancora in divenire.