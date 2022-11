Piovono altri fischi su Inter-Bologna: cosa sta succedendo

Inter-Bologna è una partita calda e dalle tante emozioni. Si fanno ancora sentire le scorie del big match perso contro la Juventus e il pubblico non fa sconti

L’Inter non può fermarsi se vuole credere nella corsa allo scudetto o anche solo ai primi posti in classifica, dopo il brutto ko contro la Juventus che ha acceso tanti dubbi sul percorso della Beneamata in Serie A.

Poco fa vi abbiamo riferito di qualche mugugno nei confronti di Simone Inzaghi, ritenuto evidentemente uno dei principali colpevoli della sconfitta dell’Allianz Stadium. Una sconfitta come quella di Torino non è affatto facile da accettare e il pubblico ora non resta a sostenere senza protestare. Un altro calciatore, infatti, è entrato nel mirino della critica nelle prime battute del primo tempo, prima che l’Inter riuscisse a ribaltare il risultato. Ecco cosa sta succedendo.

Dumfries fischiato dal pubblico di San Siro durante Inter-Bologna

Denzel Dumfries non ha di certo brillato nella partita contro la Juventus e, in generale, il suo momento di forma non è straordinario. L’olandese, infatti, soprattutto nei primi venti minuti, è stato beccato dal pubblico di San Siro praticamente a ogni tocco di palla. Il dissenso è in crescita per il percorso in campionato, ma stasera contro il Bologna, nonostante lo svantaggio iniziale, l’Inter sta dando risposte importanti.