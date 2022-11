Gioca in Austria il ‘nuovo Hakimi’: Jurcec, Serie A nel futuro

Il classe 2000 ricorda molto l’ex terzino dell’Inter ora al Paris Saint-Germain. Il suo futuro potrebbe essere in Serie A

Jan Jurcec continua a stupire. Nel mirino di Atalanta, Sampdoria e Monza, idri il giovane terzino croato in forza all’Altach è stato uno dei protagonisti del pareggio contro lo Sturm Graz, secondo nella Bundesliga austriaca.

In possesso di passaporto polacco, il classe 2000 ha fornito l’assist a Nuhiu per l’1-1 sfoderando tutto il suo enorme potenziale. Come spiegato qui su Calciomercato.it, Jurcec non sta passando inosservato sia in Italia che nel resto d’Europa, compresa ovviamente l’Austria. Jurcec ricorda molto Hakimi poichè capace di coprire tutta la fascia destra, avanti e indietro senza sosta, e per via della sua grande velocità. Ieri ha raggiungo i 35,9km/h. Lo sta corteggiando la Polonia, al quale lo ha ‘consigliato’ il suo allenatore, l’ex Bayern e Lazio Miroslav Klose, ma la sua scelta dovrebbe ricadere sulla Croazia, dove è nato.