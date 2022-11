ESCLUSIVO | Tutti pazzi per Jurcec: lo seguono anche tre italiane

Dall’estate scorsa il talento croato gioca nell’Altach, squadra austriaca di Bundesliga allenata dall’ex bomber di Bayern e Lazio Miroslav Klose

Nel calcio austriaco, vedi Haaland e in ultimo Hojlund, i calciatori di talento hanno la possibilità di mettersi in mostra prima del salto in società più prestigiose. È quello che sta facendo Jan Jurcec, esterno d’attacco velocissimo in estate trasferitosi all’Altach, squadra allenata dall’ex stella tedesca Miroslav Klose e che ora occupa il nono posto in Bundesliga.

Cresciuto nel Kustosija, il classe 2000 ha già collezionato 14 presenze realizzando 1 gol e 1 assist. Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, sulle tracce di Jurcec ci sono già tanti club tedeschi, austriaci (il Lask Linz, per esempio, al quale ha segnato lo scorso agosto) e italiani. Fra questi si segnalano Monza, Sampdoria e l’Atalanta che due mesi fa ha fatto già spesa in Austria strappando Hojlund allo Sturm Graz per 17 milioni di euro. Ne dovrebbero bastare 2,5, invece, per Jurcec, esterno a tutta fascia che ben si adatterebbe anche in un modulo con la difesa a tre.

Il ventunenne è in possesso anche di passaporto polacco, e proprio la Federcalcio dal 2021 al 2021 presieduta da Zibi Boniek lo sta corteggiando per convincerlo a scegliere la Polonia. Ad attenderlo c’è però la Croazia Under 21, per l’Europeo di giugno 2023.