Ribaltone Inter, dietrofront lampo: svolta imminente per l’addio

Calciomercato Inter, continuano ad infittirsi le voci in casa nerazzurra relative al suo possibile addio. Scenario a sorpresa.

L’Inter si lecca le ferite dopo il KO patito in casa della Juventus, che ha frenato la striscia di risultati utili consecutivi in campionato della compagine di Inzaghi. Come se non bastasse, i tre punti conquistati da Kostic e compagni hanno permesso ai bianconeri di scavalcare proprio i meneghini, a cui non sono bastati 50 minuti disputati con assoluta disinvoltura per mettere definitivamente alle corde i padroni di casa.

Dopo un approccio alla gara assolutamente importante, infatti, nella seconda frazione di gioco i nerazzurri sono stati trafitti dalla sortita palla al piede di Kostic, che è riuscito ad eludere la marcatura di Barella. A proposito di esterni mancini, non è affatto passata inosservata l’ennesima panchina di Gosens, che Inzaghi ha spedito in campo solo nell’ultima porzione di gara. Il tedesco ex Atalanta ha fin qui totalizzato solo 509 minuti di gioco: dopo l’esplosione di Dimarco, infatti, il classe ’94 è stato utilizzato molte volte solo a gara in corsa, sebbene si sia reso protagonista del goal decisivo siglato al Camp Nou contro il Barcellona. Ragion per cui, sorprende fino ad un certo punto che le voci riguardanti un suo possibile addio abbiano ripreso quota.

Calciomercato Inter, pressing del Leverkusen per Gosens: lo scenario

Come già raccontato da calciomercato.it, Gosens continua a far gola al Bayer Leverkusen, che ha continuato a scandagliare la situazione per capire i margini di manovra. Il calciatore ha sempre messo in cima alla lista delle sue priorità l’Inter, a condizione che potesse giocarsi le proprie chances. Status quo confermato anche dall’indiscrezione rilanciata da Sky.de, secondo cui ora come ora è il Bayer il club maggiormente intenzionato a mettere le mani sull’esterno tedesco, uscito dai radar dell’Eintracht Francoforte.

Una decisione in tal senso verrà presa a stretto giro di posta, con il Borussia Monchengladbach e il Wolfsburg che non sarebbero ancora fuori gioco, e potrebbero tentare il jolly a sorpresa. L’Eintracht, invece, considerando eccessivamente elevati i costi dell’operazione, avrebbe già tirato i remi in barca, preferendo virare su altri obiettivi.