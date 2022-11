UFFICIALI i convocati per Juve-Inter | Allegri senza la stella

La Juventus ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la sfida contro l’Inter: Allegri perde una delle sue stelle

Questa sera il Derby d’Italia rischia di pesare ancora più del solito per Massimiliano Allegri, che da quando è tornato in bianconero non ha ancora vinto uno scontro diretto. Intanto, arriva l’ufficialità che il tecnico livornese avrebbe voluto evitare.

La Juventus ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la sfida contro l’Inter di questa sera. Quello che era solamente una paura stamattina, si è tramutato in realtà: Dusan Vlahovic non appare tra i convocati e guarderà la sfida contro i nerazzurri dalla tribuna dell’Allianz Stadium. Nessuna altra sorpresa, poi, per Allegri: non riescono a recuperare per il big match nemmeno Moise Kean e Leandro Paredes. Senza il bomber serbo, quindi, l’attacco questa sera sarà guidato da Arkadiusz Milik.

Brutte notizie per Massimiliano Allegri, che questa sera dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è ancora alle prese con la pubalgia e non riuscirà ad esserci per la super sfida contro l’Inter. Confermata, invece, la presenza di Federico Chiesa dopo il ritorno in campo col PSG e il recupero di Angel Di Maria. Davanti, quindi, il tecnico livornese potrà contare sull’argentino e sul proprio numero ‘7’ per supportare Milik. A centrocampo, la sensazione è che si punterà ancora in maniera forte sui giovani con Fagioli e Miretti dentro dal primo minuto.

Dall’altro lato, arrivano le prime indiscrezioni anche sull’undici che potrebbe schierare Simone Inzaghi: Alessandro Bastoni ha recuperato dalla sindrome influenzale, ma non dovrebbe partire dal 1′. Al suo posto, è atteso Francesco Acerbi con Skriniar e de Vrij. Indipendentemente da chi ci sarà in campo, il Derby d’Italia resta una partita in cui tutto può succedere e che anche quest’anno promette di essere pirotecnica. Di seguito trovate la lista completa dei convocati di Massimiliano Allegri per Juventus-Inter.

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin

DIFENSORI: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Fagioli

ATTACCANTI: Chiesa, Milik, Di Maria, Soulé