Bufera social, adesso il big è più vicino al Milan

Bufera social sul big seguito dal Milan anche in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Tutti i dettagli

Dopo il passo falso di Torino, il Milan campione d’Italia ha ripreso la propria corsa in campionato grazie alla vittoria in extremis sullo Spezia.

A decidere il match di San Siro, ancora una volta, è stato Olivier Giroud, uno degli uomini scudetto nella passata stagione e il trascinatore in Champions della squadra rossonera. Da un ex Chelsea ad un altro giocatore dei ‘Blues’ che nei prossimi mesi potrebbe fare lo stesso percorso del francese, ovvero Hakim Ziyech. Come noto, l’esterno marocchino è da ormai un anno nel mirino della dirigenza rossonera, e la pista potrebbe riaccendersi già nel prossimo calciomercato invernale. In estate l’ex Ajax ha annunciato l’addio al suo agente storico: “Ho raggiunto un punto nella mia vita in cui sento che sia il momento giusto per me per prendere il pieno controllo del mio futuro professionale. Voglio che le trattative e le decisioni della mia carriera siano fatte da me. Quindi, guardando avanti, io insieme al mio team, insieme ai miei rappresentanti legali, gestiremo il lato business delle cose. Gli interessi professionali saranno diretti alle info di contatto nella mia bio. Rimango incredibilmente grato per il vostro continuo supporto”. Nelle ultime ore si è inoltre scatenata una nuova bufera social sul giocatore, ormai sempre più vicino all’addio al Chelsea.

Calciomercato Milan, bufera social su Ziyech: addio al Chelsea sempre più vicino

Ziyech ha lasciato un indizio non indifferente sul proprio account Instagram, una sorta di provocazione poco gradita dai tifosi del Chelsea alla vigilia del derby con l’Arsenal. Il calciatore marocchino, infatti, ha ripostato sul suo profilo personale una storia di un suo gol realizzato con la maglia dell’Ajax proprio contro la sua attuale squadra. L’ultima bufera social potrebbe sancire la definitiva separazione con il club inglese, per un possibile ritorno in Olanda, o una nuova esperienza in rossonero. In ogni caso, il futuro al Chelsea sembra segnato: Maldini e Massara sono alla finestra per gennaio.