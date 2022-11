L’erede di Leao e non solo: il Milan ha scelto il doppio colpo

Il Milan guarda al futuro e cerca di coprirsi le spalle su Leao: c’è già la soluzione in caso di addio del portoghese

Prima missione stagionale compiuta per il Milan, che supera la fase a gironi di Champions League e accede agli ottavi di finale della principale competizione europea come non capitava dal 2014. I rossoneri proseguono in un grande percorso di crescita e attendono l’avversario della fase ad eliminazione diretta senza timori reverenziali.

La squadra di Pioli conferma di avere qualità importanti, anche dal punto di vista caratteriale. Il passo falso con il Torino avrebbe potuto pesare mentalmente, invece i rossoneri hanno approcciato nel modo giusto la gara con il Salisburgo, portando a casa una vittoria bella e importante. E divenuta anche larga nelle proporzioni, dopo le difficoltà iniziali causate dalla pericolosità degli austriaci. Ora, trittico di gare in campionato contro Spezia, Cremonese e Fiorentina, per tentare di tenere il passo del Napoli capolista. Poi, verranno le riflessioni di mercato. Al centro di tutto, ovviamente, tiene banco il futuro di Leao, da provare a blindare assolutamente. Ma l’interessamento dei top club e le richieste del giocatore fanno sì che la dirigenza debba già pensare ad un piano B, nonostante la convinzione e l’ottimismo sul rinnovo del portoghese.

Milan, Okafor erede designato di Leao: e c’è un altro nome dal Salisburgo

Calciomercato.it aveva anticipato il mese scorso l’interessamento del Milan per Noah Okafor, in parallelo con l’Inter. Possibile derby per l’attaccante svizzero del Salisburgo, che l’altra sera a San Siro non ha segnato come aveva fatto all’andata, ma ha confermato la sua pericolosità e le sue doti. ‘Tuttosport’ conferma le nostre anticipazioni e chiarisce come il 22enne elvetico sia stato già individuato, per caratteristiche tecniche, dalla dirigenza milanista come un sostituto ideale di Leao. E non è finita qui, tra le fila del Salisburgo, che nonostante la sconfitta ha dimostrato buon potenziale, il Milan avrebbe messo gli occhi anche sul croato Luka Sucic. 20 anni e polivalente in vari ruoli del centrocampo, dal regista alla mezzala fino al trequartista. Massara e Maldini mettono nel mirino il doppio affare in prospettiva.