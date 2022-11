Ansia Zaniolo in ottica derby: le ultime sulle sue condizioni

Ansia in casa Roma per le condizioni di Nicolò Zaniolo in vista del derby: il giocatore è uscito anticipatamente dal campo contro il Verona

Dopo un inizio di stagione difficile, Nicolò Zaniolo è riuscito a sbloccarsi nella sfida contro il Verona. Un impatto decisivo da parte del numero 22 della Roma nel corso della vittoria in terra veneta. Zaniolo, che ha siglato la prima delle tre reti romaniste e ha causato l’espulsione di Dawidowicz, è stato però costretto ad uscire anticipatamente dal campo.

Il giocatore ha infatti chiesto il cambio nel secondo tempo e al suo posto è entrato il match winner Volpato. Un cambio dovuto ad una contusione, che non preoccupa molto lo staff medico giallorosso. Le condizioni del giocatore non destano infatti grande preoccupazione in casa giallorossa. Mourinho lo valuterà con grande attenzione nei prossimi allenamenti, ma c’è grande ottimismo sul fatto che il numero 22 possa essere disponibile per il derby in programma domenica alle 18. Da casa giallorossa non arrivano particolari segnalazioni, per cui sembra che l’infortunio occorso al centrocampista non sia affatto qualcosa di grave.

Prima c’è però l’impegno cruciale in Europa League contro il Ludogorets. Sarà fondamentale vincere per evitare la retrocessione in Conference League. Zaniolo sarà comunque indisponibile per la partita contro i bulgari vista la squalifica di tre giornate ricevuta contro il Real Betis. La Roma è in attesa dell’esito del ricorso, ma anche in caso di vittoria del ricorso Mourinho potrebbe decidere di non rischiarlo, per lo meno non dal primo minuto, vista la prematura uscita dal campo del Bentegodi.